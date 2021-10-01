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В Новой Москве загорелся склад площадью пять тысяч квадратных метров
В Новой Москве загорелся склад площадью пять тысяч квадратных метров - РИА Новости, 01.10.2021
В Новой Москве загорелся склад площадью пять тысяч квадратных метров
В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся склад со строительными материалами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:21
2021-10-01T11:21
2021-10-01T13:14
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосрентген
новая москва
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся склад со строительными материалами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Одноэтажное железобетонное здание на улице Адмирала Корнилова горит по всей площади — пять тысяч квадратных метров, там уже полностью обрушилась кровля. Огонь может перекинуться на соседнее здание, сообщили в пресс-службе МЧС.К тушению привлекли авиацию Московского авиационного центра, на месте работают более ста человек и 40 единиц техники.В 11:35 пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет.
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мосрентген
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Кадры пожара на складе в Новой Москве
Крупный пожар на складе в Новой Москве может перекинуться на соседнее здание, сообщает МЧС. Загорелся склад со стройматериалами в поселке Мосрентген
2021-10-01T11:21
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосрентген, новая москва, россия
11:21 01.10.2021 (обновлено: 13:14 01.10.2021)
В Новой Москве загорелся склад площадью пять тысяч квадратных метров
В Новой Москве загорелся склад со стройматериалами площадью пять тысяч квадратных метров