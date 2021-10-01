https://ria.ru/20211001/pozhar-1752627099.html

В Новой Москве загорелся склад площадью пять тысяч квадратных метров

В Новой Москве загорелся склад площадью пять тысяч квадратных метров - РИА Новости, 01.10.2021

В Новой Москве загорелся склад площадью пять тысяч квадратных метров

В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся склад со строительными материалами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:21

2021-10-01T11:21

2021-10-01T13:14

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосрентген

новая москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752628927_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c250535681596a267746b09c2730b352.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся склад со строительными материалами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Одноэтажное железобетонное здание на улице Адмирала Корнилова горит по всей площади — пять тысяч квадратных метров, там уже полностью обрушилась кровля. Огонь может перекинуться на соседнее здание, сообщили в пресс-службе МЧС.К тушению привлекли авиацию Московского авиационного центра, на месте работают более ста человек и 40 единиц техники.В 11:35 пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html

мосрентген

новая москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара на складе в Новой Москве Крупный пожар на складе в Новой Москве может перекинуться на соседнее здание, сообщает МЧС. Загорелся склад со стройматериалами в поселке Мосрентген 2021-10-01T11:21 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосрентген, новая москва, россия