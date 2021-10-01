https://ria.ru/20211001/pomilovanie-1752757958.html

Адвокат Саакашвили ответил на слова президента Грузии о помиловании

Адвокат Саакашвили ответил на слова президента Грузии о помиловании - РИА Новости, 01.10.2021

Адвокат Саакашвили ответил на слова президента Грузии о помиловании

Освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили можно только помилованием, заявил его адвокат Пека Басилая. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T23:32

2021-10-01T23:32

2021-10-01T23:32

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили можно только помилованием, заявил его адвокат Пека Басилая.Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что не помилует задержанного Саакашвили."Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли", - сказал Басилая в эфире телеканала "Мтавари архи".По словам адвоката, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые состоятся 2 октября, повлияют на окончательное решение президента. Он утверждает, что помилование - это "единственный способ освобождения Саакашвили".В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.

https://ria.ru/20211001/golodovka-1752754009.html

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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения". 2021-10-01T23:32 true PT0M26S

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили, задержание саакашвили в грузии