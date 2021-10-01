https://ria.ru/20211001/pogoda-1752602999.html

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в пятницу

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в пятницу - РИА Новости, 01.10.2021

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в пятницу

Облачная с прояснениями погода без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, высокое давление в столице сохранится, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T08:00

2021-10-01T08:00

2021-10-01T08:00

общество

москва

александр синенков

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, высокое давление в столице сохранится, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление меняться не будет и останется высоким - 761 миллиметр ртутного столба, это на 13 миллиметров выше средних многолетних значений.

https://ria.ru/20211001/sentyabr-1752600819.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, александр синенков