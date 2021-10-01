https://ria.ru/20211001/pogoda-1752600318.html

Вильфанд рассказал, где в октябре будет температура выше нормы

Вильфанд рассказал, где в октябре будет температура выше нормы - РИА Новости, 01.10.2021

Вильфанд рассказал, где в октябре будет температура выше нормы

Температура выше нормы в этом месяце ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T06:49

2021-10-01T06:49

2021-10-01T07:03

общество

красноярский край

таймыр

гидрометцентр

роман вильфанд

западная сибирь

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Температура выше нормы в этом месяце ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что дефицит осадков прогнозируется на востоке Европейской России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края, северной половине Якутии.Избыток осадков, по словам ученого, ожидается на севере Дальнего Востока и на Таймыре.

https://ria.ru/20210926/prognoz-1751851450.html

красноярский край

таймыр

западная сибирь

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2021

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общество, красноярский край, таймыр, гидрометцентр, роман вильфанд, западная сибирь