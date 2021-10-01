Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/pogoda-1752600318.html
Вильфанд рассказал, где в октябре будет температура выше нормы
Вильфанд рассказал, где в октябре будет температура выше нормы - РИА Новости, 01.10.2021
Вильфанд рассказал, где в октябре будет температура выше нормы
Температура выше нормы в этом месяце ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T06:49
2021-10-01T07:03
общество
красноярский край
таймыр
гидрометцентр
роман вильфанд
западная сибирь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_a16f068b4a62435f3f576ea795e31f50.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Температура выше нормы в этом месяце ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что дефицит осадков прогнозируется на востоке Европейской России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края, северной половине Якутии.Избыток осадков, по словам ученого, ожидается на севере Дальнего Востока и на Таймыре.
https://ria.ru/20210926/prognoz-1751851450.html
красноярский край
таймыр
западная сибирь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_52d7d9349fc4be229351fd1f6d5ecb50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, красноярский край, таймыр, гидрометцентр, роман вильфанд, западная сибирь
06:49 01.10.2021 (обновлено: 07:03 01.10.2021)
 
Вильфанд рассказал, где в октябре будет температура выше нормы

Вильфанд: температура выше нормы в октябре будет на Северо-Западе России и в Сибири

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Температура выше нормы в этом месяце ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На большей части территории страны температура около нормы. Класса ниже нормы нет нигде. Класс выше нормы занимает большую часть Северо-Западного федерального округа, то есть Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская область, Коми. Также тепло будет на северной половине Урала (севернее Перми), северная половина Сибирского федерального округа", — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что дефицит осадков прогнозируется на востоке Европейской России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края, северной половине Якутии.
Избыток осадков, по словам ученого, ожидается на севере Дальнего Востока и на Таймыре.
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 10:04
Вильфанд извинился за "наводящий тоску" прогноз погоды
 
ОбществоКрасноярский крайТаймырГидрометцентрРоман ВильфандЗападная Сибирь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Чайка: трагедия на Эльбрусе выявила проблемы в подготовке гидов и туристов
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
Лента новостейМолния