https://ria.ru/20211001/podderzhka-1752598087.html

В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей

В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.10.2021

В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей

Почти 10 миллиардов рублей направлено с начала года в Приморье на социальные выплаты семьям с детьми, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T04:39

2021-10-01T04:39

2021-10-01T04:39

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Почти 10 миллиардов рублей направлено с начала года в Приморье на социальные выплаты семьям с детьми, сообщает правительство региона.С 2019 года в Приморье действуют единовременные и ежемесячные выплаты на первого ребенка, региональный материнский капитал на второго. Есть выплаты для семей, где появился третий и последующий ребенок. Выплачивается пособие семьям с низким достатком, региональный материнский капитал, который положен на всех третьих (последующих) детей.С 2018 года многодетным семьям компенсируют расходы на подготовку детей к новому учебному году. Кроме того, многодетным родителям на 50% компенсируют траты на коммунальные платежи, 100% - за взнос на капитальный ремонт, за вывоз коммунальных отходов.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на ‪2020-2027‬ годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.

https://ria.ru/20210914/primore-1749938034.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, приморский край