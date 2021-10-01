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В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.10.2021
В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
Почти 10 миллиардов рублей направлено с начала года в Приморье на социальные выплаты семьям с детьми, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T04:39
2021-10-01T04:39
общество
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Почти 10 миллиардов рублей направлено с начала года в Приморье на социальные выплаты семьям с детьми, сообщает правительство региона.С 2019 года в Приморье действуют единовременные и ежемесячные выплаты на первого ребенка, региональный материнский капитал на второго. Есть выплаты для семей, где появился третий и последующий ребенок. Выплачивается пособие семьям с низким достатком, региональный материнский капитал, который положен на всех третьих (последующих) детей.С 2018 года многодетным семьям компенсируют расходы на подготовку детей к новому учебному году. Кроме того, многодетным родителям на 50% компенсируют траты на коммунальные платежи, 100% - за взнос на капитальный ремонт, за вывоз коммунальных отходов.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на ‪2020-2027‬ годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
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общество, приморский край
04:39 01.10.2021
 
В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей

В Приморье на поддержку семей с детьми с начала года направили 9,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Почти 10 миллиардов рублей направлено с начала года в Приморье на социальные выплаты семьям с детьми, сообщает правительство региона.
"9,7 миллиарда рублей с начала года направлено на различные выплаты и компенсации семьям с детьми в Приморье. Меры социальной поддержки получат более 96 тысяч семей. По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае" нацпроекта "Демография" дает возможность финансовой помощи всем родителям, независимо от финансового положения и количества детей в семье", - говорится в сообщении.
С 2019 года в Приморье действуют единовременные и ежемесячные выплаты на первого ребенка, региональный материнский капитал на второго. Есть выплаты для семей, где появился третий и последующий ребенок. Выплачивается пособие семьям с низким достатком, региональный материнский капитал, который положен на всех третьих (последующих) детей.
С 2018 года многодетным семьям компенсируют расходы на подготовку детей к новому учебному году. Кроме того, многодетным родителям на 50% компенсируют траты на коммунальные платежи, 100% - за взнос на капитальный ремонт, за вывоз коммунальных отходов.
"На реализацию закона о поддержке многодетных с начала года направили более 135 миллионов рублей. Около 7 тысяч семей воспользовались правом на компенсации и выплаты", - отмечают власти.
В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на ‪2020-2027‬ годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
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