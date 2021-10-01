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В Госдуме оценили идею переименования города на Украине
В Госдуме оценили идею переименования города на Украине - РИА Новости, 01.10.2021
В Госдуме оценили идею переименования города на Украине
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила РИА Новости, что возможное переименование украинского Владимира-Волынского во Владимир ударит... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:28
2021-10-01T18:30
украина
волынская область
елена панина
госдума рф
россия
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила РИА Новости, что возможное переименование украинского Владимира-Волынского во Владимир ударит по украинским властям и усилит чувства родства у украинцев с русскими.Депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Владимир Вятрович. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины."Они сами выстрелили себе в ногу. В России и на Украине много древних городов, имеющих одни и те же названия, что говорит об общности нашего исторического пути. Раньше на это обращали внимание лишь специалисты, теперь об этом узнает и широкая публика Это не только Владимир, но и, например, Переславль, Галич, есть и другие совпадения. И это показывает лишь то, что русские и украинцы – действительно один народ, как об этом и писал в своей известной статье президент (России) Владимир Путин", - сообщила Панина.По словам Паниной, предпринявших этот демарш украинских националистов, как это обычно бывает, подводит плохое знание истории и географии."Они плохо знают историю Древней Руси и не понимают, насколько однородным с религиозной, культурной и лингвистической точки зрения было древнерусское пространство", - подчеркнула Панина.Политик выразила убежденность в том, что история с переименованием Владимира-Волынского даст обратный эффект.Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошёл в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличать от русского города Владимира-на-Клязьме.
https://ria.ru/20211001/vladimir-1752724336.html
https://ria.ru/20210908/nazvanie-1749097910.html
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украина, волынская область, елена панина, госдума рф, россия
18:28 01.10.2021 (обновлено: 18:30 01.10.2021)
 
В Госдуме оценили идею переименования города на Украине

Панина: переименование Владимира-Волынского усилит чувства родства у украинцев с русскими

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила РИА Новости, что возможное переименование украинского Владимира-Волынского во Владимир ударит по украинским властям и усилит чувства родства у украинцев с русскими.
Депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Владимир Вятрович. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.
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"Они сами выстрелили себе в ногу. В России и на Украине много древних городов, имеющих одни и те же названия, что говорит об общности нашего исторического пути. Раньше на это обращали внимание лишь специалисты, теперь об этом узнает и широкая публика Это не только Владимир, но и, например, Переславль, Галич, есть и другие совпадения. И это показывает лишь то, что русские и украинцы – действительно один народ, как об этом и писал в своей известной статье президент (России) Владимир Путин", - сообщила Панина.
По словам Паниной, предпринявших этот демарш украинских националистов, как это обычно бывает, подводит плохое знание истории и географии.
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"Они плохо знают историю Древней Руси и не понимают, насколько однородным с религиозной, культурной и лингвистической точки зрения было древнерусское пространство", - подчеркнула Панина.
Политик выразила убежденность в том, что история с переименованием Владимира-Волынского даст обратный эффект.
Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошёл в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличать от русского города Владимира-на-Клязьме.
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УкраинаВолынская областьЕлена ПанинаГосдума РФРоссия
 
 
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