https://ria.ru/20211001/osadki-1752600470.html
Вильфанд рассказал, что октябрь в Центральной России начнется без осадков
Вильфанд рассказал, что октябрь в Центральной России начнется без осадков - РИА Новости, 01.10.2021
Вильфанд рассказал, что октябрь в Центральной России начнется без осадков
Осадков в центре Европейской России, скорее всего, не будет в первые семь дней октября благодаря мощному антициклону, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:00
2021-10-01T07:00
2021-10-01T07:00
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Осадков в центре Европейской России, скорее всего, не будет в первые семь дней октября благодаря мощному антициклону, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что несмотря на инверсию (повышение температуры с высотой) в антициклоне, благодаря которой образуется тонкий слой облаков, солнце будет пробиваться.
https://ria.ru/20211001/pogoda-1752600318.html
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд
Вильфанд рассказал, что октябрь в Центральной России начнется без осадков
Глава Гидрометцентра Вильфанд: октябрь в Центральной России начнется без осадков