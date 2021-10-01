https://ria.ru/20211001/osadki-1752600470.html

Вильфанд рассказал, что октябрь в Центральной России начнется без осадков

Вильфанд рассказал, что октябрь в Центральной России начнется без осадков - РИА Новости, 01.10.2021

Вильфанд рассказал, что октябрь в Центральной России начнется без осадков

Осадков в центре Европейской России, скорее всего, не будет в первые семь дней октября благодаря мощному антициклону, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T07:00

2021-10-01T07:00

2021-10-01T07:00

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Осадков в центре Европейской России, скорее всего, не будет в первые семь дней октября благодаря мощному антициклону, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что несмотря на инверсию (повышение температуры с высотой) в антициклоне, благодаря которой образуется тонкий слой облаков, солнце будет пробиваться.

https://ria.ru/20211001/pogoda-1752600318.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, гидрометцентр, роман вильфанд