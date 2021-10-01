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Россия приготовила для Байдена новую "головную боль"

Politico: Байдену грозит новая "головная боль" из-за России - РИА Новости, 01.10.2021

Россия приготовила для Байдена новую "головную боль"

Передача Индии пяти российских систем С-400 станет серьезным испытанием для Индо-Тихоокеанской стратегии администрации Джо Байдена. Таким мнением поделился... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:45

2021-10-01T11:45

2021-10-01T12:30

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с-400 «триумф»

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Передача Индии пяти российских систем С-400 станет серьезным испытанием для Индо-Тихоокеанской стратегии администрации Джо Байдена. Таким мнением поделился аналитик журнала Politico Пол Маклири.По словам специалиста, это соглашение уже давно вызывает беспокойство Вашингтона, но в преддверии запланированных поставок Белому дому придется искать выход из сложившейся ситуации.Основная проблема заключается в законе "О противодействии противникам Америки", говорится в материале. Он предусматривает меры против стран, заключивших крупные сделки по поставкам вооружений с Россией. Однако речь идет об Индии — ключевом союзнике США в регионе, и реакция Вашингтона на соглашение между Москвой и Нью-Дели покажет другим, чего ожидать в такой ситуации, отмечает автор.В 2018 году Москва и Нью-Дели договорились о поставке пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".

https://ria.ru/20210930/erdogan-1752423774.html

https://ria.ru/20210913/s-400-1749852000.html

сша

индия

россия

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в мире, сша, индия, джо байден, с-400 «триумф», россия