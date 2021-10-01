Россия приготовила для Байдена новую "головную боль"

11:45 01.10.2021 (обновлено: 12:30 01.10.2021)
Politico: Байдену грозит новая "головная боль" из-за России
Politico: поставки российских С-400 в Индию станут новым испытанием для США
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Передача Индии пяти российских систем С-400 станет серьезным испытанием для Индо-Тихоокеанской стратегии администрации Джо Байдена. Таким мнением поделился аналитик журнала Politico Пол Маклири.
По словам специалиста, это соглашение уже давно вызывает беспокойство Вашингтона, но в преддверии запланированных поставок Белому дому придется искать выход из сложившейся ситуации.
Основная проблема заключается в законе "О противодействии противникам Америки", говорится в материале. Он предусматривает меры против стран, заключивших крупные сделки по поставкам вооружений с Россией. Однако речь идет об Индии — ключевом союзнике США в регионе, и реакция Вашингтона на соглашение между Москвой и Нью-Дели покажет другим, чего ожидать в такой ситуации, отмечает автор.
"Вопрос в том, будет ли это каждый раз вызывать волну санкций, <…> еще одна причина, по которой администрации Байдена придется работать над этой проблемой с конгрессом, заключается в том, чтобы этот дамоклов меч не нависал над нашими отношениями (с партнерами. — Прим. ред.) в течение следующих пяти-десяти лет", — заключил старший научный сотрудник и директор программы Южной Азии в Центре Стимсона Самир Лалвани.
В 2018 году Москва и Нью-Дели договорились о поставке пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".