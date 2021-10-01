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Оренбург готов принять XVIII Форум сотрудничества Казахстана и России
Оренбург готов принять XVIII Форум сотрудничества Казахстана и России - РИА Новости, 01.10.2021
Оренбург готов принять XVIII Форум сотрудничества Казахстана и России
Оренбург готов принять XVIII Форум сотрудничества Казахстана и России который пройдет в 2022 году, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:36
2021-10-01T12:36
2021-10-01T12:37
оренбургская область
оренбург
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 1 окт- РИА Новости. Оренбург готов принять XVIII Форум сотрудничества Казахстана и России который пройдет в 2022 году, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер."Мы полностью поддерживаем инициативу сделать Оренбург местом проведения XVIII Форума межрегионального сотрудничества двух стран. На Оренбургскую область как на приграничный субъект Российской Федерации приходится самый протяжённый участок российско-казахстанской границы - около двух тысяч километров", - сказал Паслер.Он сообщил, что регион активно взаимодействует с коллегами как в решении экологических проблем, так и практически во всех сферах.XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России прошел 28 и 30 сентября 2021 года в формате онлайн с участием глав государств на тему: "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста".Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно. Предыдущий состоялся в ноябре 2019 года в Омске.
https://ria.ru/20210930/tovarooborot-1752506147.html
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оренбург, денис паслер
ОРЕНБУРГ, 1 окт- РИА Новости
. Оренбург
готов принять XVIII Форум сотрудничества Казахстана и России который пройдет в 2022 году, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер
.
"Мы полностью поддерживаем инициативу сделать Оренбург местом проведения XVIII Форума межрегионального сотрудничества двух стран. На Оренбургскую область как на приграничный субъект Российской Федерации приходится самый протяжённый участок российско-казахстанской границы - около двух тысяч километров", - сказал Паслер.
Он сообщил, что регион активно взаимодействует с коллегами как в решении экологических проблем, так и практически во всех сферах.
XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России прошел 28 и 30 сентября 2021 года в формате онлайн с участием глав государств на тему: "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста".
Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно. Предыдущий состоялся в ноябре 2019 года в Омске.