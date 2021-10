https://ria.ru/20211001/nezhelatelnye-1752710181.html

Минюст включил организации саентологов в перечень нежелательных

2021-10-01T17:08

2021-10-01T17:08

2021-10-01T17:52

россия

происшествия

сша

генеральная прокуратура рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил "Библиотеку Рона Хаббарда"* и "Всемирный институт саентологических предприятий"* в перечень нежелательных в России организаций, сообщается на сайте ведомства."Первого октября Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие организации: World Institute Of Scientology Enterprises International* (World Institute of Scientology Enterprises International*, WISE Int.*, "Всемирный Институт Саентологических Предприятий"*) (США); Church Of Spiritual Technology* (Church of Spiritual Technology*, CST*, "Церковь Духовной Технологии"*, использующая также наименование "L. Ron Hubbard Library"* ("Библиотека Л. Рона Хаббарда"*) (США)", - говорится в сообщении.Также в перечень нежелательных в РФ включена European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами").В конце сентября Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института сайентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В 2016 году Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу, и пришло к выводу, что фактическая деятельность саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

россия

сша

2021

Новости

