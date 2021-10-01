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Минюст включил организации саентологов в перечень нежелательных
Минюст включил организации саентологов в перечень нежелательных - РИА Новости, 01.10.2021
Минюст включил организации саентологов в перечень нежелательных
Минюст РФ включил "Библиотеку Рона Хаббарда"* и "Всемирный институт саентологических предприятий"* в перечень нежелательных в России организаций, сообщается на... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:08
2021-10-01T17:52
россия
происшествия
сша
генеральная прокуратура рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил "Библиотеку Рона Хаббарда"* и "Всемирный институт саентологических предприятий"* в перечень нежелательных в России организаций, сообщается на сайте ведомства."Первого октября Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие организации: World Institute Of Scientology Enterprises International* (World Institute of Scientology Enterprises International*, WISE Int.*, "Всемирный Институт Саентологических Предприятий"*) (США); Church Of Spiritual Technology* (Church of Spiritual Technology*, CST*, "Церковь Духовной Технологии"*, использующая также наименование "L. Ron Hubbard Library"* ("Библиотека Л. Рона Хаббарда"*) (США)", - говорится в сообщении.Также в перечень нежелательных в РФ включена European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами").В конце сентября Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института сайентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В 2016 году Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу, и пришло к выводу, что фактическая деятельность саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
https://ria.ru/20210927/enemo-1752044211.html
https://ria.ru/20210929/inoagenty-1752370672.html
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россия, происшествия, сша, генеральная прокуратура рф, министерство юстиции рф (минюст россии)
17:08 01.10.2021 (обновлено: 17:52 01.10.2021)
 
Минюст включил организации саентологов в перечень нежелательных

Минюст включил "Библиотеку Рона Хаббарда" в перечень нежелательных организаций

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил "Библиотеку Рона Хаббарда"* и "Всемирный институт саентологических предприятий"* в перечень нежелательных в России организаций, сообщается на сайте ведомства.
"Первого октября Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие организации: World Institute Of Scientology Enterprises International* (World Institute of Scientology Enterprises International*, WISE Int.*, "Всемирный Институт Саентологических Предприятий"*) (США); Church Of Spiritual Technology* (Church of Spiritual Technology*, CST*, "Церковь Духовной Технологии"*, использующая также наименование "L. Ron Hubbard Library"* ("Библиотека Л. Рона Хаббарда"*) (США)", - говорится в сообщении.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 17:09
Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую сеть ENEMO
Также в перечень нежелательных в РФ включена European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами").
В конце сентября Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института сайентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В 2016 году Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу, и пришло к выводу, что фактическая деятельность саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 18:02
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