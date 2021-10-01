17:08 01.10.2021 (обновлено: 17:52 01.10.2021)
Минюст включил организации саентологов в перечень нежелательных
Минюст включил "Библиотеку Рона Хаббарда" в перечень нежелательных организаций
"Первого октября Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие организации: World Institute Of Scientology Enterprises International* (World Institute of Scientology Enterprises International*, WISE Int.*, "Всемирный Институт Саентологических Предприятий"*) (США); Church Of Spiritual Technology* (Church of Spiritual Technology*, CST*, "Церковь Духовной Технологии"*, использующая также наименование "L. Ron Hubbard Library"* ("Библиотека Л. Рона Хаббарда"*) (США)", - говорится в сообщении.
27 сентября, 17:09Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую сеть ENEMO
Также в перечень нежелательных в РФ включена European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами").
В конце сентября Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института сайентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В 2016 году Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу, и пришло к выводу, что фактическая деятельность саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
29 сентября, 18:02"ОВД-Инфо"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов