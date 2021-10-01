https://ria.ru/20211001/neandertaltsy-1752529999.html
На Гибралтаре найдена пещера неандертальцев, где никто не был 40 тысяч лет
На Гибралтаре найдена пещера неандертальцев, где никто не был 40 тысяч лет - РИА Новости, 01.10.2021
На Гибралтаре найдена пещера неандертальцев, где никто не был 40 тысяч лет
Археологи нашли новую камеру в комплексе пещер Горама на Гибралтарской скале. Она была изолирована от внешнего мира по крайней мере 40 тысяч лет. Ученые... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T05:29
2021-10-01T05:29
2021-10-01T07:05
культура
гибралтар
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Археологи нашли новую камеру в комплексе пещер Горама на Гибралтарской скале. Она была изолирована от внешнего мира по крайней мере 40 тысяч лет. Ученые считают, что их находка позволит больше узнать о культуре неандертальцев, сообщает The Guardian. Исследователи приступили к изучению пещеры Вангард, входящей в этот комплекс, еще в 2012 году. Они пытаются определить ее размер и выяснить, есть ли в ней проходы, заполненные песком. В прошлом месяце они наткнулись на брешь в отложениях. Ее удалось расширить настолько, чтобы ученые могли проползти по ней. Проход привел их в верхнюю часть пещеры. Там они обнаружили 13-метровую камеру. С ее потолка свисали сталактиты. Кроме того участники экспедиции увидели следы древнего землетрясения.В пещере были разбросаны кости рыси, позвонки пятнистой гиены и останки грифового стервятника. На стенах также видны следы от когтей, однако пока точно не установлено, какое животное их могло оставить. Нашли ученые и раковину моллюска красильной багрянки. "Эта часть пещеры сейчас находится на высоте 20 метров над уровнем моря. Вероятно, эту раковину сюда кто-то принес еще 40 тысяч лет назад. Это намек на то, что здесь были представители рода Homo", — объясняет важность находки Финлейсон. В другом месте этой пещеры команда обнаружила множество свидетельств того, что в древности в ней обитали неандертальцы. Среди них каменные орудия труда и останки убитых животных (оленей, горных козлов, тюленей и дельфинов). Четыре года назад исследователи также нашли там молочный зуб четырехлетнего ребенка-неандертальца. Ученые надеются, что дальнейшие раскопки приведут их необычному месту захоронения."У нас есть доказательства, что неандертальцы жили в этой пещере, например, следы костров, — высказывается Финлейсон. — Но мы еще не нашли, где же они закапывали тела умерших. Камеры, расположенные в дальней части пещеры наводят на размышления... Понимаете, вы же не будете никого хоронить на своей кухне или в гостиной". Для Финлейсона это исследование больше, чем просто поиск скелетов. Оно направлено на то, чтобы выяснить, кем были неандертальцы, как они жили, как они умирали и как выживали.
https://ria.ru/20210918/mozaika-1750391214.html
https://ria.ru/20210922/maya-1751155635.html
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гибралтар, археология, новости культуры
05:29 01.10.2021 (обновлено: 07:05 01.10.2021)
На Гибралтаре найдена пещера неандертальцев, где никто не был 40 тысяч лет
Пещера на Гибралтаре позволит больше узнать о культуре неандертальцев, считают археологи
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Археологи нашли новую камеру в комплексе пещер Горама на Гибралтарской скале. Она была изолирована от внешнего мира по крайней мере 40 тысяч лет. Ученые считают, что их находка позволит больше узнать о культуре неандертальцев, сообщает
The Guardian.
Исследователи приступили к изучению пещеры Вангард, входящей в этот комплекс, еще в 2012 году. Они пытаются определить ее размер и выяснить, есть ли в ней проходы, заполненные песком. В прошлом месяце они наткнулись на брешь в отложениях. Ее удалось расширить настолько, чтобы ученые могли проползти по ней.
Проход привел их в верхнюю часть пещеры. Там они обнаружили 13-метровую камеру. С ее потолка свисали сталактиты. Кроме того участники экспедиции увидели следы древнего землетрясения.
"Это настоящая комната. Такая находка сродни открытию гробницы Тутанхамона. Вы оказываетесь там, где никого не было уже 40 тысяч лет. Это впечатляет", — заявил Клайв Финлейсон, директор Национального музея Гибралтара.
В пещере были разбросаны кости рыси, позвонки пятнистой гиены и останки грифового стервятника. На стенах также видны следы от когтей, однако пока точно не установлено, какое животное их могло оставить.
Нашли ученые и раковину моллюска красильной багрянки. "Эта часть пещеры сейчас находится на высоте 20 метров над уровнем моря. Вероятно, эту раковину сюда кто-то принес еще 40 тысяч лет назад. Это намек на то, что здесь были представители рода Homo", — объясняет важность находки Финлейсон.
В другом месте этой пещеры команда обнаружила множество свидетельств того, что в древности в ней обитали неандертальцы. Среди них каменные орудия труда и останки убитых животных (оленей, горных козлов, тюленей и дельфинов). Четыре года назад исследователи также нашли там молочный зуб четырехлетнего ребенка-неандертальца.
Ученые надеются, что дальнейшие раскопки приведут их необычному месту захоронения.
"У нас есть доказательства, что неандертальцы жили в этой пещере, например, следы костров, — высказывается Финлейсон. — Но мы еще не нашли, где же они закапывали тела умерших. Камеры, расположенные в дальней части пещеры наводят на размышления... Понимаете, вы же не будете никого хоронить на своей кухне или в гостиной".
Для Финлейсона это исследование больше, чем просто поиск скелетов. Оно направлено на то, чтобы выяснить, кем были неандертальцы, как они жили, как они умирали и как выживали.