https://ria.ru/20211001/neandertaltsy-1752529999.html

На Гибралтаре найдена пещера неандертальцев, где никто не был 40 тысяч лет

На Гибралтаре найдена пещера неандертальцев, где никто не был 40 тысяч лет - РИА Новости, 01.10.2021

На Гибралтаре найдена пещера неандертальцев, где никто не был 40 тысяч лет

Археологи нашли новую камеру в комплексе пещер Горама на Гибралтарской скале. Она была изолирована от внешнего мира по крайней мере 40 тысяч лет. Ученые... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T05:29

2021-10-01T05:29

2021-10-01T07:05

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Археологи нашли новую камеру в комплексе пещер Горама на Гибралтарской скале. Она была изолирована от внешнего мира по крайней мере 40 тысяч лет. Ученые считают, что их находка позволит больше узнать о культуре неандертальцев, сообщает The Guardian. Исследователи приступили к изучению пещеры Вангард, входящей в этот комплекс, еще в 2012 году. Они пытаются определить ее размер и выяснить, есть ли в ней проходы, заполненные песком. В прошлом месяце они наткнулись на брешь в отложениях. Ее удалось расширить настолько, чтобы ученые могли проползти по ней. Проход привел их в верхнюю часть пещеры. Там они обнаружили 13-метровую камеру. С ее потолка свисали сталактиты. Кроме того участники экспедиции увидели следы древнего землетрясения.В пещере были разбросаны кости рыси, позвонки пятнистой гиены и останки грифового стервятника. На стенах также видны следы от когтей, однако пока точно не установлено, какое животное их могло оставить. Нашли ученые и раковину моллюска красильной багрянки. "Эта часть пещеры сейчас находится на высоте 20 метров над уровнем моря. Вероятно, эту раковину сюда кто-то принес еще 40 тысяч лет назад. Это намек на то, что здесь были представители рода Homo", — объясняет важность находки Финлейсон. В другом месте этой пещеры команда обнаружила множество свидетельств того, что в древности в ней обитали неандертальцы. Среди них каменные орудия труда и останки убитых животных (оленей, горных козлов, тюленей и дельфинов). Четыре года назад исследователи также нашли там молочный зуб четырехлетнего ребенка-неандертальца. Ученые надеются, что дальнейшие раскопки приведут их необычному месту захоронения."У нас есть доказательства, что неандертальцы жили в этой пещере, например, следы костров, — высказывается Финлейсон. — Но мы еще не нашли, где же они закапывали тела умерших. Камеры, расположенные в дальней части пещеры наводят на размышления... Понимаете, вы же не будете никого хоронить на своей кухне или в гостиной". Для Финлейсона это исследование больше, чем просто поиск скелетов. Оно направлено на то, чтобы выяснить, кем были неандертальцы, как они жили, как они умирали и как выживали.

https://ria.ru/20210918/mozaika-1750391214.html

https://ria.ru/20210922/maya-1751155635.html

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гибралтар, археология, новости культуры