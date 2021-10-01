https://ria.ru/20211001/narusheniya-1752649290.html

В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале

В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале - РИА Новости, 01.10.2021

В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале

В Кремле видели сообщения СМИ о нарушениях уставных отношений в военной части в Свердловской области, но не знают, насколько они соответствуют действительности, РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:54

2021-10-01T12:54

2021-10-01T12:54

происшествия

армия

свердловская область

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Кремле видели сообщения СМИ о нарушениях уставных отношений в военной части в Свердловской области, но не знают, насколько они соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении представителей Комитета солдатских материей про случаи поборов и "прессинга"."В Кремле, безусловно, видели сообщения об этом в СМИ. Мы не знаем, насколько они соответствуют действительности", – сказал Песков.Он подчеркнул, что представителям Комитета и всем желающим стоит обратиться в Минобороны, которое охотно идет на контакт."В данном случае, исходим из того, что, в первую очередь, Комитет солдатских матерей и кто бы то ни было могут обратиться в министерство обороны. Минобороны предоставляет такую возможность и охотно идет на контакт", – добавил Песков.

https://ria.ru/20210929/samoubiystvo-1752260695.html

свердловская область

россия

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2021

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происшествия, армия, свердловская область, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия