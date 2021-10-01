https://ria.ru/20211001/mysh-1752700888.html

Специалисты рассказали, что делать с залетевшей в квартиру летучей мышью

Специалисты рассказали, что делать с залетевшей в квартиру летучей мышью - РИА Новости, 01.10.2021

Специалисты рассказали, что делать с залетевшей в квартиру летучей мышью

Летучие мыши осенью могут проникнуть в квартиру или на балкон в поисках места для зимовки, животное нужно аккуратно поймать, выпустить на улицу или отвезти в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:34

2021-10-01T16:34

2021-10-01T16:34

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Летучие мыши осенью могут проникнуть в квартиру или на балкон в поисках места для зимовки, животное нужно аккуратно поймать, выпустить на улицу или отвезти в Центр реабилитации рукокрылых, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что в столице живут шесть видов рукокрылых из Красной книги Москвы - рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, ночница Брандта, двухцветный кожан. В 2021 году специалисты Мосприроды заметили летучих мышей на территориях природно-исторических парков "Битцевский лес", "Кузьминки–Люблино", в Измайловском лесопарке. Также их можно заметить и на других природных территориях города.Уточняется, что при встрече с летучей мышью нельзя паниковать, пугать животное и причинять ему вред. Также нельзя брать летучую мышь голыми руками и кормить. Надо изолировать мышь в комнате, надеть плотные перчатки, дождаться, когда животное успокоится, накрыть полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не более 1 сантиметра и выпустить на улицу, если погода теплая и мышь выглядит здоровой, или отвезти в Центр реабилитации рукокрылых.Отмечается, что летучая мышь, как и любое дикое животное, может быть переносчиком различных заболеваний. Поэтому в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/mysh-1744846252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мосприрода