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Специалисты рассказали, что делать с залетевшей в квартиру летучей мышью
Специалисты рассказали, что делать с залетевшей в квартиру летучей мышью - РИА Новости, 01.10.2021
Специалисты рассказали, что делать с залетевшей в квартиру летучей мышью
Летучие мыши осенью могут проникнуть в квартиру или на балкон в поисках места для зимовки, животное нужно аккуратно поймать, выпустить на улицу или отвезти в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:34
2021-10-01T16:34
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Летучие мыши осенью могут проникнуть в квартиру или на балкон в поисках места для зимовки, животное нужно аккуратно поймать, выпустить на улицу или отвезти в Центр реабилитации рукокрылых, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что в столице живут шесть видов рукокрылых из Красной книги Москвы - рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, ночница Брандта, двухцветный кожан. В 2021 году специалисты Мосприроды заметили летучих мышей на территориях природно-исторических парков "Битцевский лес", "Кузьминки–Люблино", в Измайловском лесопарке. Также их можно заметить и на других природных территориях города.Уточняется, что при встрече с летучей мышью нельзя паниковать, пугать животное и причинять ему вред. Также нельзя брать летучую мышь голыми руками и кормить. Надо изолировать мышь в комнате, надеть плотные перчатки, дождаться, когда животное успокоится, накрыть полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не более 1 сантиметра и выпустить на улицу, если погода теплая и мышь выглядит здоровой, или отвезти в Центр реабилитации рукокрылых.Отмечается, что летучая мышь, как и любое дикое животное, может быть переносчиком различных заболеваний. Поэтому в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
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общество, москва, мосприрода
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Летучие мыши осенью могут проникнуть в квартиру или на балкон в поисках места для зимовки, животное нужно аккуратно поймать, выпустить на улицу или отвезти в Центр реабилитации рукокрылых, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что в столице живут шесть видов рукокрылых из Красной книги Москвы
- рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, ночница Брандта, двухцветный кожан. В 2021 году специалисты Мосприроды
заметили летучих мышей на территориях природно-исторических парков "Битцевский лес", "Кузьминки–Люблино", в Измайловском лесопарке. Также их можно заметить и на других природных территориях города.
"В Москве встретить рукокрылых можно еще и в старых или заброшенных зданиях, парках, скверах, во дворах и даже в подъездах, квартирах, на балконах. В дома летучие мыши залетают чаще всего осенью. В гости наведывается "молодняк", ищущий место для зимовки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при встрече с летучей мышью нельзя паниковать, пугать животное и причинять ему вред. Также нельзя брать летучую мышь голыми руками и кормить. Надо изолировать мышь в комнате, надеть плотные перчатки, дождаться, когда животное успокоится, накрыть полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не более 1 сантиметра и выпустить на улицу, если погода теплая и мышь выглядит здоровой, или отвезти в Центр реабилитации рукокрылых.
"Летучую мышь невозможно поймать в воздухе без риска серьезно ей навредить. Ни в коем случае нельзя сбивать животное: так его можно покалечить. Брать в руки летучую мышь надо аккуратно – кости у них очень хрупкие. Важно надеть плотные перчатки, которые нельзя прокусить", – отмечается в сообщении.
Отмечается, что летучая мышь, как и любое дикое животное, может быть переносчиком различных заболеваний. Поэтому в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.