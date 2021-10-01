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Международный день музыки
Международный день музыки - РИА Новости, 01.10.2021
Международный день музыки
1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Music Day), который был учрежден по инициативе Международного музыкального... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:33
2021-10-01T07:33
справки
дмитрий шостакович
юнеско
теодор курентзис
международный день музыки
концертный зал имени п.и. чайковского
россия
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1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Music Day), который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее ММС в Лозанне (Швейцария). Инициатором празднования этого дня выступил известный американский скрипач и дирижер Иегуди Менухин (1916-1999).Цель проведения Международного дня музыки – популяризация музыкального искусства среди всех слоев общества, реализация идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного признания эстетических ценностей. Впервые День музыки отмечался 1 октября 1975 года.В России Международный день музыки празднуется с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975) – одного из инициаторов учреждения праздника.Музыка (от греческого musike, буквально – искусство муз) – вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в процессе исполнения. Принято разделение музыки на светскую и духовную. По исполнительским средствам музыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную. Музыка часто сочетается с хореографией, театральным искусством, кино.Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями.Музыка известна человеку с древнейших времен. На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования. Мощнейшее развитие профессиональная музыкальная культура стала получать в средние века в Европе, когда появились образовательные учреждения, большие музыкальные коллективы.Начало третьего тысячелетия показывает, что музыка не утрачивает своего значения, а напротив – потребность в ней увеличивается. Средства записи и воспроизведения музыки делают ее все более доступной, новые возможности мультимедиа позволяют слушать и смотреть выступления музыкантов на все более совершенных средствах представления информации.Международному дню музыки в России посвящены различные музыкальные мероприятия – творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой.В 2021 году в Международный день музыки в Санкт-Петербурге Камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" исполнит в Большом зале филармонии музыку четырех веков – от Баха до Шостаковича.В Подмосковье Международный день музыки отметят концертом с участием более 200 учащихся детских школ искусств. Мероприятие объединит участников из 20 городских округов региона.В Москве в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоится концерт пианиста Николая Луганского и Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. В Большом зале Московской консерватории в этот день пройдет концерт оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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справки, дмитрий шостакович, юнеско, теодор курентзис, международный день музыки, концертный зал имени п.и. чайковского, россия
07:33 01.10.2021
 

Международный день музыки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыканты в национальных костюмах на выставке "Улица Дальнего Востока" во Владивостоке
Музыканты в национальных костюмах на выставке Улица Дальнего Востока во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Music Day), который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее ММС в Лозанне (Швейцария). Инициатором празднования этого дня выступил известный американский скрипач и дирижер Иегуди Менухин (1916-1999).
Цель проведения Международного дня музыки – популяризация музыкального искусства среди всех слоев общества, реализация идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного признания эстетических ценностей.
Впервые День музыки отмечался 1 октября 1975 года.
В России Международный день музыки празднуется с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975) – одного из инициаторов учреждения праздника.
Музыка (от греческого musike, буквально – искусство муз) – вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки.
Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в процессе исполнения. Принято разделение музыки на светскую и духовную. По исполнительским средствам музыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную. Музыка часто сочетается с хореографией, театральным искусством, кино.
Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями.
Музыка известна человеку с древнейших времен. На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования. Мощнейшее развитие профессиональная музыкальная культура стала получать в средние века в Европе, когда появились образовательные учреждения, большие музыкальные коллективы.
Начало третьего тысячелетия показывает, что музыка не утрачивает своего значения, а напротив – потребность в ней увеличивается. Средства записи и воспроизведения музыки делают ее все более доступной, новые возможности мультимедиа позволяют слушать и смотреть выступления музыкантов на все более совершенных средствах представления информации.
Международному дню музыки в России посвящены различные музыкальные мероприятия – творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой.
В 2021 году в Международный день музыки в Санкт-Петербурге Камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" исполнит в Большом зале филармонии музыку четырех веков – от Баха до Шостаковича.
В Подмосковье Международный день музыки отметят концертом с участием более 200 учащихся детских школ искусств. Мероприятие объединит участников из 20 городских округов региона.
В Москве в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоится концерт пианиста Николая Луганского и Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова.
В Большом зале Московской консерватории в этот день пройдет концерт оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиДмитрий ШостаковичЮНЕСКОТеодор КурентзисМеждународный день музыкиКонцертный зал имени П.И. ЧайковскогоРоссия
 
 
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