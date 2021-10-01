https://ria.ru/20211001/moskva-1752742445.html

В Москве выявили мигрантов, незаконно въехавших для "лечения"

В Москве выявили мигрантов, незаконно въехавших для "лечения" - РИА Новости, 01.10.2021

В Москве выявили мигрантов, незаконно въехавших для "лечения"

Гражданин России и двое граждан Узбекистана задержаны по обвинению в организации канала поставки нелегальных трудовых мигрантов под видом людей, нуждающихся в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T20:15

2021-10-01T20:15

2021-10-01T20:15

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гражданин России и двое граждан Узбекистана задержаны по обвинению в организации канала поставки нелегальных трудовых мигрантов под видом людей, нуждающихся в лечении в Москве, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.По информации прокуратуры уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).Как поясняет ведомство, не позднее января двое граждан Узбекистана и гражданин России организовали канал незаконной миграции иностранцев через аэропорты Московского авиационного узла. Для этого они предоставляли должностным лицам пограничной службы ФСБ России поддельные медицинские справки о наличии заболеваний и необходимости прохождения лечения в медицинских учреждениях Москвы."Фактически иностранные граждане указанных в документах заболеваний не имели, прибыли на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что один из обвиняемых, гражданин РФ, полностью признал вину в совершенном преступлении и в настоящее время сотрудничает с органами расследования, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В отношении двух граждан Узбекистана Хорошевским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210930/migrant-1752483529.html

https://ria.ru/20210927/migrant-1751970057.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия