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В Москве выявили мигрантов, незаконно въехавших для "лечения"
В Москве выявили мигрантов, незаконно въехавших для "лечения" - РИА Новости, 01.10.2021
В Москве выявили мигрантов, незаконно въехавших для "лечения"
Гражданин России и двое граждан Узбекистана задержаны по обвинению в организации канала поставки нелегальных трудовых мигрантов под видом людей, нуждающихся в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T20:15
2021-10-01T20:15
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гражданин России и двое граждан Узбекистана задержаны по обвинению в организации канала поставки нелегальных трудовых мигрантов под видом людей, нуждающихся в лечении в Москве, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.По информации прокуратуры уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).Как поясняет ведомство, не позднее января двое граждан Узбекистана и гражданин России организовали канал незаконной миграции иностранцев через аэропорты Московского авиационного узла. Для этого они предоставляли должностным лицам пограничной службы ФСБ России поддельные медицинские справки о наличии заболеваний и необходимости прохождения лечения в медицинских учреждениях Москвы."Фактически иностранные граждане указанных в документах заболеваний не имели, прибыли на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что один из обвиняемых, гражданин РФ, полностью признал вину в совершенном преступлении и в настоящее время сотрудничает с органами расследования, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В отношении двух граждан Узбекистана Хорошевским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210930/migrant-1752483529.html
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия
20:15 01.10.2021
 
В Москве выявили мигрантов, незаконно въехавших для "лечения"

Прокуратура: трудовых мигрантов незаконно ввозили в Москву якобы для лечения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гражданин России и двое граждан Узбекистана задержаны по обвинению в организации канала поставки нелегальных трудовых мигрантов под видом людей, нуждающихся в лечении в Москве, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По информации прокуратуры уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 13:49
В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи
Как поясняет ведомство, не позднее января двое граждан Узбекистана и гражданин России организовали канал незаконной миграции иностранцев через аэропорты Московского авиационного узла. Для этого они предоставляли должностным лицам пограничной службы ФСБ России поддельные медицинские справки о наличии заболеваний и необходимости прохождения лечения в медицинских учреждениях Москвы.
"Фактически иностранные граждане указанных в документах заболеваний не имели, прибыли на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности", - говорится в сообщении.
Стенд с информацией на получение гражданства РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 12:04
Московским мигрантам напомнили о необходимости легализоваться до октября
Отмечается, что один из обвиняемых, гражданин РФ, полностью признал вину в совершенном преступлении и в настоящее время сотрудничает с органами расследования, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении двух граждан Узбекистана Хорошевским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская межрегиональная транспортная прокуратураРоссия
 
 
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