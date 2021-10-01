https://ria.ru/20211001/moshenniki-1752706410.html
МВД предупредило о мошенниках под видом переписчиков населения
МВД предупредило о мошенниках под видом переписчиков населения - РИА Новости, 01.10.2021
МВД предупредило о мошенниках под видом переписчиков населения
МВД предупредило россиян о мошенниках, которые могут приходить под видом волонтеров всероссийской переписи населения. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:54
2021-10-01T16:54
2021-10-01T19:18
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
всероссийская перепись населения (2020)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. МВД предупредило россиян о мошенниках, которые могут приходить под видом волонтеров всероссийской переписи населения.Мероприятие пройдет с 15 октября по 14 ноября, а на отдельных и труднодоступных территориях она продлится до 20 декабря.В ведомстве посоветовали не доверять людям, которые предлагают поучаствовать раньше этого срока.Волонтер должен представиться и показать документ — удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Он обязан рассказать, что это общегосударственное мероприятие, которое проводится в соответствии с российским законодательством. Проведение опроса на улице или во дворе не допускается."При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует", — подчеркнули в МВД.Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией об адресах ближайших стационарных участков и возможности заполнить все самостоятельно на портале "Госуслуги". Кроме того, он не будет спрашивать паспортные данные и принадлежность жилища.В ведомстве добавили, что деньги за участие не берут, а волонтеры не занимаются агитацией и не предлагают товары и услуги.При сомнениях в полиции рекомендовали звонить по телефонам 102 или 112, либо участковому.
https://ria.ru/20210724/perepis-1742694078.html
https://ria.ru/20210913/moshenniki-1749792793.html
https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732600206.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), всероссийская перепись населения (2020)
16:54 01.10.2021 (обновлено: 19:18 01.10.2021)
МВД предупредило о мошенниках под видом переписчиков населения
МВД предупредило о мошенниках, которые могут выдавать себя за переписчиков населения
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. МВД
предупредило россиян о мошенниках, которые могут приходить под видом волонтеров всероссийской переписи населения.
Мероприятие пройдет с 15 октября по 14 ноября, а на отдельных и труднодоступных территориях она продлится до 20 декабря.
В ведомстве посоветовали не доверять людям, которые предлагают поучаствовать раньше этого срока.
"Переписчиков легко узнать: специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой", — рассказали в пресс-службе.
Волонтер должен представиться и показать документ — удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Он обязан рассказать, что это общегосударственное мероприятие, которое проводится в соответствии с российским законодательством. Проведение опроса на улице или во дворе не допускается.
"При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует", — подчеркнули в МВД.
Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией об адресах ближайших стационарных участков и возможности заполнить все самостоятельно на портале "Госуслуги". Кроме того, он не будет спрашивать паспортные данные и принадлежность жилища.
В ведомстве добавили, что деньги за участие не берут, а волонтеры не занимаются агитацией и не предлагают товары и услуги.
При сомнениях в полиции рекомендовали звонить по телефонам 102 или 112, либо участковому.