https://ria.ru/20211001/moshenniki-1752706410.html

МВД предупредило о мошенниках под видом переписчиков населения

МВД предупредило о мошенниках под видом переписчиков населения - РИА Новости, 01.10.2021

МВД предупредило о мошенниках под видом переписчиков населения

МВД предупредило россиян о мошенниках, которые могут приходить под видом волонтеров всероссийской переписи населения. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:54

2021-10-01T16:54

2021-10-01T19:18

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

всероссийская перепись населения (2020)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. МВД предупредило россиян о мошенниках, которые могут приходить под видом волонтеров всероссийской переписи населения.Мероприятие пройдет с 15 октября по 14 ноября, а на отдельных и труднодоступных территориях она продлится до 20 декабря.В ведомстве посоветовали не доверять людям, которые предлагают поучаствовать раньше этого срока.Волонтер должен представиться и показать документ — удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Он обязан рассказать, что это общегосударственное мероприятие, которое проводится в соответствии с российским законодательством. Проведение опроса на улице или во дворе не допускается."При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует", — подчеркнули в МВД.Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией об адресах ближайших стационарных участков и возможности заполнить все самостоятельно на портале "Госуслуги". Кроме того, он не будет спрашивать паспортные данные и принадлежность жилища.В ведомстве добавили, что деньги за участие не берут, а волонтеры не занимаются агитацией и не предлагают товары и услуги.При сомнениях в полиции рекомендовали звонить по телефонам 102 или 112, либо участковому.

https://ria.ru/20210724/perepis-1742694078.html

https://ria.ru/20210913/moshenniki-1749792793.html

https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732600206.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), всероссийская перепись населения (2020)