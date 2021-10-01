https://ria.ru/20211001/minstroy-1752631661.html
Экс-главу Минстроя Крыма перевели под домашний арест
Экс-главу Минстроя Крыма перевели под домашний арест - РИА Новости, 01.10.2021
Экс-главу Минстроя Крыма перевели под домашний арест
Верховный суд Крыма перевел бывшего министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова из СИЗО под домашний арест, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:38
2021-10-01T11:38
2021-10-01T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Верховный суд Крыма перевел бывшего министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова из СИЗО под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."По итогам судебного заседания Верховного суда республики Крым постановление Киевского районного суда Симферополя от 24 сентября в отношении Храмова было отменено. Судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала пресс-секретарь суда Марьяна Павловская.Аналогичное решение суд принял сегодня и в отношении другого фигуранта дела о хищении - бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.Ранее вице-премьер правительства Крыма, курирующий работу ФЦП, Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов были отправлены в отставку, задержаны правоохранителями, а затем арестованы Киевским районным судом Симферополя на два месяца по обвинению в хищении более 57 миллионов рублей бюджетных средств и мошенничестве.
https://ria.ru/20211001/krym-1752605986.html
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происшествия, республика крым, симферополь, россия
Экс-главу Минстроя Крыма перевели под домашний арест
Верховный суд Крыма перевел экс-главу Минстроя Храмова из СИЗО под домашний арест