https://ria.ru/20211001/minsk-1752697107.html

В Польше рассказали, как возвращают мигрантов обратно в Белоруссию

В Польше рассказали, как возвращают мигрантов обратно в Белоруссию - РИА Новости, 01.10.2021

В Польше рассказали, как возвращают мигрантов обратно в Белоруссию

Польша отправляет обратно некоторых нелегальных мигрантов, пришедших из Белоруссии, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:23

2021-10-01T16:23

2021-10-01T16:23

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

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ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Польша отправляет обратно некоторых нелегальных мигрантов, пришедших из Белоруссии, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская."Люди, которые были задержаны в районе Михалова, ни один из них не декларировал, что нуждается в медицинской помощи. Все они получили еду и напитки. Ни один из взрослых не захотел подать прошение о международной защите. Все они говорили, что хотят подать такие заявления в Германии. Это была конечная страна их миграции", - сказала Михальская."Они были возвращены на линию границы в соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации – в места, где они пересекли границу", - уточнила она.За минувшие сутки польские пограничники задержали рекордное число нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в республику из Белоруссии – 529.Пограничная стража информирует о том, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было зафиксировано 120.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752389029.html

https://ria.ru/20210929/polsha-1752364746.html

белоруссия

минск

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко