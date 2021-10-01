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В Польше рассказали, как возвращают мигрантов обратно в Белоруссию
В Польше рассказали, как возвращают мигрантов обратно в Белоруссию - РИА Новости, 01.10.2021
В Польше рассказали, как возвращают мигрантов обратно в Белоруссию
Польша отправляет обратно некоторых нелегальных мигрантов, пришедших из Белоруссии, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:23
2021-10-01T16:23
в мире
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Польша отправляет обратно некоторых нелегальных мигрантов, пришедших из Белоруссии, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская."Люди, которые были задержаны в районе Михалова, ни один из них не декларировал, что нуждается в медицинской помощи. Все они получили еду и напитки. Ни один из взрослых не захотел подать прошение о международной защите. Все они говорили, что хотят подать такие заявления в Германии. Это была конечная страна их миграции", - сказала Михальская."Они были возвращены на линию границы в соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации – в места, где они пересекли границу", - уточнила она.За минувшие сутки польские пограничники задержали рекордное число нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в республику из Белоруссии – 529.Пограничная стража информирует о том, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было зафиксировано 120.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752389029.html
https://ria.ru/20210929/polsha-1752364746.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко
16:23 01.10.2021
 
В Польше рассказали, как возвращают мигрантов обратно в Белоруссию

Представитель Пограничной стражи Михальская: Варшава отправляет мигрантов обратно в Минск

© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Польша отправляет обратно некоторых нелегальных мигрантов, пришедших из Белоруссии, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
"Люди, которые были задержаны в районе Михалова, ни один из них не декларировал, что нуждается в медицинской помощи. Все они получили еду и напитки. Ни один из взрослых не захотел подать прошение о международной защите. Все они говорили, что хотят подать такие заявления в Германии. Это была конечная страна их миграции", - сказала Михальская.
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"Они были возвращены на линию границы в соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации – в места, где они пересекли границу", - уточнила она.
За минувшие сутки польские пограничники задержали рекордное число нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в республику из Белоруссии – 529.
Пограничная стража информирует о том, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было зафиксировано 120.
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В Польше рассказали про sms с предупреждениями для мигрантов
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскПольшаАлександр Лукашенко
 
 
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