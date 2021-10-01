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Отец девятилетней студентки МГУ пожаловался на угрозы преподавателей
Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал слухи об угрозе отчисления - РИА Новости, 01.10.2021
Отец девятилетней студентки МГУ пожаловался на угрозы преподавателей
Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой заявил, что отчислять его дочь из вуза никто не собирается. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:56
2021-10-01T17:58
общество
образование
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой заявил, что отчислять его дочь из вуза никто не собирается.Ранее Евгений Тепляков упомянул в беседе со СМИ, что некоторые педагоги считают, что Алису нужно отчислить за непосещаемость, но фамилий называть не стал. Однако официальная позиция факультета заключается в том, что отчислять ее не будут, пояснил он РИА Новости."Далеко не все сотрудники факультета относятся к происходящему положительно. Поскольку очевидно, что мнения разные: люди разные бывают. Некоторые сотрудники факультета хотели бы нас отчислить, но это не имеет отношения ни к позиции факультета, ни к тому, что нам чем-то грозятся", — сказал Тепляков. Он добавил, что учеба у Алисы идет прекрасно, но не исключил, что форма обучения может измениться."У нас написаны заявления на сочетание форм получения образования и форм обучения, на индивидуальный учебный план, но пока еще их не рассмотрели. В принципе, переход на самообразование или на сочетание форм вообще не требует никакого согласования, это уведомительная процедура, потому что она гарантирована законом", — уточнил Тепляков.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Однако ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. Со 2 сентября Алиса приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
https://ria.ru/20210908/studentka-1749099007.html
https://ria.ru/20210819/teplyakova-1746300694.html
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общество, образование, мгу имени м. в. ломоносова
13:56 01.10.2021 (обновлено: 17:58 01.10.2021)
 
Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал слухи об угрозе отчисления

Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой: официально нас никто отчислять не собирается

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой заявил, что отчислять его дочь из вуза никто не собирается.
Ранее Евгений Тепляков упомянул в беседе со СМИ, что некоторые педагоги считают, что Алису нужно отчислить за непосещаемость, но фамилий называть не стал. Однако официальная позиция факультета заключается в том, что отчислять ее не будут, пояснил он РИА Новости.
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"Далеко не все сотрудники факультета относятся к происходящему положительно. Поскольку очевидно, что мнения разные: люди разные бывают. Некоторые сотрудники факультета хотели бы нас отчислить, но это не имеет отношения ни к позиции факультета, ни к тому, что нам чем-то грозятся", — сказал Тепляков.
Он добавил, что учеба у Алисы идет прекрасно, но не исключил, что форма обучения может измениться.
"У нас написаны заявления на сочетание форм получения образования и форм обучения, на индивидуальный учебный план, но пока еще их не рассмотрели. В принципе, переход на самообразование или на сочетание форм вообще не требует никакого согласования, это уведомительная процедура, потому что она гарантирована законом", — уточнил Тепляков.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Однако ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. Со 2 сентября Алиса приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
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