https://ria.ru/20211001/memorial-1752688726.html

Суд оштрафовал "Мемориал"* на 300 тысяч рублей

Суд оштрафовал "Мемориал"* на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 01.10.2021

Суд оштрафовал "Мемориал"* на 300 тысяч рублей

Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитное общество "Мемориал"* из-за неуказания статуса иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:55

2021-10-01T15:55

2021-10-01T15:55

происшествия

москва

правозащитный центр "мемориал"

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитное общество "Мемориал"* из-за неуказания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании виновным МОО правозащитный центр "Мемориал"* в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Председателя правления организации Яна Рачинского и само международное общество по этой же статье Административного кодекса штрафовали несколько десятков раз. В "Мемориале"* РИА Новости сообщали, что протоколы составляются по факту публикаций общества в социальных сетях и на своем сайте без соответствующей плашки.Международное правозащитное общество "Мемориал"* - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.* Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, правозащитный центр "мемориал", россия