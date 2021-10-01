Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/memorial-1752688726.html
Суд оштрафовал "Мемориал"* на 300 тысяч рублей
Суд оштрафовал "Мемориал"* на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 01.10.2021
Суд оштрафовал "Мемориал"* на 300 тысяч рублей
Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитное общество "Мемориал"* из-за неуказания статуса иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:55
2021-10-01T15:55
происшествия
москва
правозащитный центр "мемориал"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитное общество "Мемориал"* из-за неуказания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании виновным МОО правозащитный центр "Мемориал"* в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Председателя правления организации Яна Рачинского и само международное общество по этой же статье Административного кодекса штрафовали несколько десятков раз. В "Мемориале"* РИА Новости сообщали, что протоколы составляются по факту публикаций общества в социальных сетях и на своем сайте без соответствующей плашки.Международное правозащитное общество "Мемориал"* - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.* Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, правозащитный центр "мемориал", россия
15:55 01.10.2021
 
Суд оштрафовал "Мемориал"* на 300 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал "Мемориал" на 300 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитное общество "Мемориал"* из-за неуказания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании виновным МОО правозащитный центр "Мемориал"* в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Председателя правления организации Яна Рачинского и само международное общество по этой же статье Административного кодекса штрафовали несколько десятков раз. В "Мемориале"* РИА Новости сообщали, что протоколы составляются по факту публикаций общества в социальных сетях и на своем сайте без соответствующей плашки.
Международное правозащитное общество "Мемориал"* - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.
* Организация, выполняющая функции иноагента
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 14:58
Матвиенко допустила корректировку закона об иноагентах
 
ПроисшествияМоскваПравозащитный центр "Мемориал"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
00:00В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Лента новостейМолния