https://ria.ru/20211001/lukashenko-1752735154.html

Лукашенко удручают заявления некоторых россиян после гибели сотрудника КГБ

Лукашенко удручают заявления некоторых россиян после гибели сотрудника КГБ - РИА Новости, 01.10.2021

Лукашенко удручают заявления некоторых россиян после гибели сотрудника КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его удручают негативные оценки некоторых россиян после гибели сотрудника КГБ республики. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T19:06

2021-10-01T19:06

2021-10-01T19:06

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его удручают негативные оценки некоторых россиян после гибели сотрудника КГБ республики.Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности"."Отслеживая ситуацию в СМИ, получая дополнительную информацию, я заметил не просто разночтения, разные оценки этого события. Но, что меня удручает, - поведение россиян, коллег чекистов и бойцов антитеррористических организаций. Удручает то, что эти люди, вроде бы, такие же, как и ребята из белорусской группы "А" (в ней работал погибший сотрудник - ред.), прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений: вот где-то непрофессионально, еще что-то", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.Он призвал этих людей переосмыслить свои оценки."Я просто всех представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы "А" и этого же парня (погибшего сотрудника КГБ – ред.), которые принимали участие в нейтрализации группы ЧВК "Вагнер" (речь о задержании 33 россиян 29 июля 2020 года под Минском – ред.). Вот я хотел бы, чтобы они посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов, которые не просто не успели, извините меня, штаны натянуть на пятую точку, даже глаза не успели открыть и моргнуть. Если кому-то хочется дать оценку нашим спецподразделениям, пусть посмотрят эту картинку", - заявил белорусский президент.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

https://ria.ru/20210929/eysmont-1752381315.html

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Стихийный мемориал у белорусского КГБ К зданию белорусского КГБ в память о погибшем сотруднике приносят цветы и свечи 2021-10-01T19:06 true PT0M12S

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко