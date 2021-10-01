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Лукашенко призвал перераспределить зоны ответственности во власти
Лукашенко призвал перераспределить зоны ответственности во власти - РИА Новости, 01.10.2021
Лукашенко призвал перераспределить зоны ответственности во власти
Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии с президента надо снимать несвойственные функции, новая конституция поставит точку в РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:50
2021-10-01T11:50
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии с президента надо снимать несвойственные функции, новая конституция поставит точку в вопросе распределения зон ответственности.Как передает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого", данное заявление Лукашенко сделал на проходящем в пятницу совещании с руководством администрации президента, где обсуждаются кадровые, идеологически вопросы и вопросы законотворчества."Если бы мы вовремя взялись за перераспределение полномочий, может быть и разговоров про новую конституцию не было бы. С президента надо снимать несвойственные функции", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.Он подчеркнул, что, например, "правительство должно заниматься экономикой", вопросы кадровой политики и идеологии должны быть в зоне ответственности администрации президента."А так всё свалили на президента. Сегодня мы должны расконцентрировать всё по зонам ответственности. Конституция должна поставить точку в этом вопросе", - подчеркнул президент.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Во вторник в Минске прошло заседание конституционной комиссии с участием президента, на котором были рассмотрены ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. На встрече Лукашенко заявил, что дошлифовкой проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы.
https://ria.ru/20210215/belorussiya-1597537888.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
11:50 01.10.2021
 
Лукашенко призвал перераспределить зоны ответственности во власти

Лукашенко призвал законодательно снять с президента страны несвойственные ему функции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии с президента надо снимать несвойственные функции, новая конституция поставит точку в вопросе распределения зон ответственности.
Как передает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого", данное заявление Лукашенко сделал на проходящем в пятницу совещании с руководством администрации президента, где обсуждаются кадровые, идеологически вопросы и вопросы законотворчества.
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"Если бы мы вовремя взялись за перераспределение полномочий, может быть и разговоров про новую конституцию не было бы. С президента надо снимать несвойственные функции", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Он подчеркнул, что, например, "правительство должно заниматься экономикой", вопросы кадровой политики и идеологии должны быть в зоне ответственности администрации президента.
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"А так всё свалили на президента. Сегодня мы должны расконцентрировать всё по зонам ответственности. Конституция должна поставить точку в этом вопросе", - подчеркнул президент.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Во вторник в Минске прошло заседание конституционной комиссии с участием президента, на котором были рассмотрены ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. На встрече Лукашенко заявил, что дошлифовкой проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы.
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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