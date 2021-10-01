https://ria.ru/20211001/lager-1752684338.html

Путин поручил разработать меры по созданию условий работы детских лагерей

Путин поручил разработать меры по созданию условий работы детских лагерей - РИА Новости, 01.10.2021

Путин поручил разработать меры по созданию условий работы детских лагерей

Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать меры по созданию условий для работы детских лагерей, соответствующий перечень поручений... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:38

2021-10-01T15:38

2021-10-01T15:45

общество

владимир путин

михаил мишустин

россия

детские вопросы

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155749/22/1557492237_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d574dafbf04e0abefbb7d0fa123771c7.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать меры по созданию условий для работы детских лагерей, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ ... определить перечень мер по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления (независимо от формы собственности организации) и по сохранению количества мест в таких организациях, обратив особое внимание на то, что контрольные (надзорные) мероприятия в отношении этих организаций должны проводиться с соблюдением принципов обоснованности и соразмерности вмешательства в их деятельность", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 15 декабря 2021 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210713/vozhatye-1741040073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, михаил мишустин, россия, детские вопросы, социальный навигатор