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Путин поручил разработать меры по созданию условий работы детских лагерей
Путин поручил разработать меры по созданию условий работы детских лагерей - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил разработать меры по созданию условий работы детских лагерей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать меры по созданию условий для работы детских лагерей, соответствующий перечень поручений... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:38
2021-10-01T15:45
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
детские вопросы
социальный навигатор
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать меры по созданию условий для работы детских лагерей, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ ... определить перечень мер по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления (независимо от формы собственности организации) и по сохранению количества мест в таких организациях, обратив особое внимание на то, что контрольные (надзорные) мероприятия в отношении этих организаций должны проводиться с соблюдением принципов обоснованности и соразмерности вмешательства в их деятельность", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 15 декабря 2021 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия, детские вопросы, социальный навигатор
15:38 01.10.2021 (обновлено: 15:45 01.10.2021)
 
Путин поручил разработать меры по созданию условий работы детских лагерей

Путин поручил разработать меры по созданию условий работы детских лагерей до 15 декабря

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать меры по созданию условий для работы детских лагерей, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ ... определить перечень мер по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления (независимо от формы собственности организации) и по сохранению количества мест в таких организациях, обратив особое внимание на то, что контрольные (надзорные) мероприятия в отношении этих организаций должны проводиться с соблюдением принципов обоснованности и соразмерности вмешательства в их деятельность", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 15 декабря 2021 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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ОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияДетские вопросыСоциальный навигатор
 
 
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