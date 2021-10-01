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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 15 копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 15 копеек - РИА Новости, 01.10.2021

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 15 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 15,27 копейки, до 84,4577 рубля, курс доллара - на 25,73 копейки, до... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:00

2021-10-01T14:00

2021-10-01T14:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 15,27 копейки, до 84,4577 рубля, курс доллара - на 25,73 копейки, до 72,9215 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 21,02 копейки, составив 78,1128 рубля.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия