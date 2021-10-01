https://ria.ru/20211001/kredit-1752591605.html
Центробанк ужесточил регулирование выдачи потребкредитов
Центробанк ужесточил регулирование выдачи потребкредитов - РИА Новости, 01.10.2021
Центробанк ужесточил регулирование выдачи потребкредитов
Банк России с 1 октября вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщал ранее ЦБ. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T00:39
2021-10-01T00:39
2021-10-01T00:39
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597203024_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_bcd6b586776844a3ca34e653cbd44842.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Банк России с 1 октября вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщал ранее ЦБ.Первый шаг по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование.Банк России вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, вновь поднимая надбавки по коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и предоставляемым закредитованным заемщикам.Регулятор объясняет свое решение ускорившимися темпами роста данного сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. Так, во втором квартале текущего года продолжилось увеличение показателя долговой нагрузки заемщиков - до 61,1%, резко выросла доля ссуд на срок более 5 лет - до 18%.ЦБ считает, что новые меры помогут дополнительно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и огранить рост долговой нагрузки населения, поскольку повышенные надбавки делают потребкредиты менее рентабельными относительно прочих видов кредитования. При этом регулятор при необходимости готов делать новые шаги для охлаждения потребкредитования, говорила в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Такое изменение регулирования может привести к росту ставок по потребкредитам, однако оно не будет существенным, прокомментировал РИА Новости директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин."На фоне роста ключевой ставки и ужесточения регуляторных требований весьма вероятен незначительный рост процентных ставок, однако банки с целью сохранения темпов выдач будут стараться поддерживать уровень ставок на комфортных для потребителя значениях, компенсируя это увеличением стоимости прочих услуг и ростом комиссий при предоставлении кредита", - считает он.
https://ria.ru/20210910/kredit-1749449167.html
https://ria.ru/20210316/kredit-1601390410.html
https://realty.ria.ru/20210801/ipoteka-1743813140.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597203024_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_1e8ca6d7e11fa1413f5874c56ffd6ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Центробанк ужесточил регулирование выдачи потребкредитов
Банк России ужесточил регулирование выдачи потребительских кредитов в рублях
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Банк России
с 1 октября вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщал ранее ЦБ
.
Первый шаг по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование.
Банк России вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, вновь поднимая надбавки по коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и предоставляемым закредитованным заемщикам.
Регулятор объясняет свое решение ускорившимися темпами роста данного сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. Так, во втором квартале текущего года продолжилось увеличение показателя долговой нагрузки заемщиков - до 61,1%, резко выросла доля ссуд на срок более 5 лет - до 18%.
ЦБ считает, что новые меры помогут дополнительно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и огранить рост долговой нагрузки населения, поскольку повышенные надбавки делают потребкредиты менее рентабельными относительно прочих видов кредитования. При этом регулятор при необходимости готов делать новые шаги для охлаждения потребкредитования, говорила в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина
.
Такое изменение регулирования может привести к росту ставок по потребкредитам, однако оно не будет существенным, прокомментировал РИА Новости директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
"На фоне роста ключевой ставки и ужесточения регуляторных требований весьма вероятен незначительный рост процентных ставок, однако банки с целью сохранения темпов выдач будут стараться поддерживать уровень ставок на комфортных для потребителя значениях, компенсируя это увеличением стоимости прочих услуг и ростом комиссий при предоставлении кредита", - считает он.