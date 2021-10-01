https://ria.ru/20211001/kredit-1752591605.html

Центробанк ужесточил регулирование выдачи потребкредитов

Центробанк ужесточил регулирование выдачи потребкредитов - РИА Новости, 01.10.2021

Центробанк ужесточил регулирование выдачи потребкредитов

Банк России с 1 октября вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщал ранее ЦБ. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T00:39

2021-10-01T00:39

2021-10-01T00:39

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Банк России с 1 октября вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщал ранее ЦБ.Первый шаг по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование.Банк России вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, вновь поднимая надбавки по коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и предоставляемым закредитованным заемщикам.Регулятор объясняет свое решение ускорившимися темпами роста данного сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. Так, во втором квартале текущего года продолжилось увеличение показателя долговой нагрузки заемщиков - до 61,1%, резко выросла доля ссуд на срок более 5 лет - до 18%.ЦБ считает, что новые меры помогут дополнительно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и огранить рост долговой нагрузки населения, поскольку повышенные надбавки делают потребкредиты менее рентабельными относительно прочих видов кредитования. При этом регулятор при необходимости готов делать новые шаги для охлаждения потребкредитования, говорила в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Такое изменение регулирования может привести к росту ставок по потребкредитам, однако оно не будет существенным, прокомментировал РИА Новости директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин."На фоне роста ключевой ставки и ужесточения регуляторных требований весьма вероятен незначительный рост процентных ставок, однако банки с целью сохранения темпов выдач будут стараться поддерживать уровень ставок на комфортных для потребителя значениях, компенсируя это увеличением стоимости прочих услуг и ростом комиссий при предоставлении кредита", - считает он.

https://ria.ru/20210910/kredit-1749449167.html

https://ria.ru/20210316/kredit-1601390410.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия