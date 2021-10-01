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В Москве женщины под видом медиков обокрали ветерана с супругой
В Москве женщины под видом медиков обокрали ветерана с супругой - РИА Новости, 01.10.2021
В Москве женщины под видом медиков обокрали ветерана с супругой
Женщины под видом медиков обокрали пенсионеров в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:15
2021-10-01T09:15
2021-10-01T09:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Женщины под видом медиков обокрали пенсионеров в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что правоохранители задержали трех ранее судимых женщин. 32-летнюю москвичку и двух приезжих гражданок 43 и 36 лет. Установлено, что в квартиру к 95-летнему ветерану и его супруге пришли две женщины под видом медиков."В то время как незнакомки отвлекали хозяев разговорами на кухне, в квартиру проникла их сообщница и тайно похитила кошелёк с денежными средствами в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Пенсионеры обнаружили пропажу после ухода женщин и сразу обратились в полицию. Против фигуранток завели дело о краже, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Добавляется, что у следствия есть основания полагать, что это не единственный эпизод совершения преступлений фигурантками.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Москве женщины под видом медиков обокрали ветерана с супругой
В Москве женщины под видом медиков обокрали ветерана с супругой, их задержали
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Женщины под видом медиков обокрали пенсионеров в Москве
, сообщается на сайте
"МВД Медиа".
Отмечается, что правоохранители задержали трех ранее судимых женщин. 32-летнюю москвичку и двух приезжих гражданок 43 и 36 лет. Установлено, что в квартиру к 95-летнему ветерану и его супруге пришли две женщины под видом медиков.
"В то время как незнакомки отвлекали хозяев разговорами на кухне, в квартиру проникла их сообщница и тайно похитила кошелёк с денежными средствами в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Пенсионеры обнаружили пропажу после ухода женщин и сразу обратились в полицию. Против фигуранток завели дело о краже, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Добавляется, что у следствия есть основания полагать, что это не единственный эпизод совершения преступлений фигурантками.