https://ria.ru/20211001/krazha-1752606707.html

В Москве женщины под видом медиков обокрали ветерана с супругой

В Москве женщины под видом медиков обокрали ветерана с супругой - РИА Новости, 01.10.2021

В Москве женщины под видом медиков обокрали ветерана с супругой

Женщины под видом медиков обокрали пенсионеров в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T09:15

2021-10-01T09:15

2021-10-01T09:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Женщины под видом медиков обокрали пенсионеров в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что правоохранители задержали трех ранее судимых женщин. 32-летнюю москвичку и двух приезжих гражданок 43 и 36 лет. Установлено, что в квартиру к 95-летнему ветерану и его супруге пришли две женщины под видом медиков."В то время как незнакомки отвлекали хозяев разговорами на кухне, в квартиру проникла их сообщница и тайно похитила кошелёк с денежными средствами в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Пенсионеры обнаружили пропажу после ухода женщин и сразу обратились в полицию. Против фигуранток завели дело о краже, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Добавляется, что у следствия есть основания полагать, что это не единственный эпизод совершения преступлений фигурантками.

https://ria.ru/20210929/saratov-1752400779.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва