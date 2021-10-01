https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752629161.html

В Москве за сутки госпитализировали 931 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 931 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 931 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализирован 931 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 353 человека, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:30

2021-10-01T11:30

2021-10-01T11:30

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализирован 931 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 353 человека, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 64 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210930/kovid-1752575523.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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