https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752629161.html
В Москве за сутки госпитализировали 931 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 931 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 931 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализирован 931 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 353 человека, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:30
2021-10-01T11:30
2021-10-01T11:30
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализирован 931 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 353 человека, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 64 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 931 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 931 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 353 человека