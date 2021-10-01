Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752626180.html
В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19
В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 887 смертей от COVID-19 — это уже четвертый рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:18
2021-10-01T12:41
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570792_0:157:2405:1510_1920x0_80_0_0_2faf1943424e28e3cf8a3f33c89540b4.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 887 смертей от COVID-19 — это уже четвертый рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве умерли 64 человека, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 40.Днем ранее сообщалось о 867 летальных исходах, до этого было 857. Всего за время пандемии скончались 208 142 человека.Число новых случаев COVID-19 составило 24 522 — максимум с 19 июля (24 644). Накануне их было 23 888, темп прироста увеличился до 0,33 процента. Выписались 19 955 пациентов.Больше всего инфицированных в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Подмосковье (1339); меньше всего — в Магаданской области (21), Ненецком и Чукотском автономных округах (по 14).За время пандемии в России заразились 7 535 548 человек (6 692 722 из них вылечились), страна занимает по этому показателю пятое место в мире.Всего на планете, по данным Всемирной организации здравоохранения, с коронавирусом столкнулись более 233 миллионов человек, свыше 4,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570792_92:0:2315:1667_1920x0_80_0_0_a42cb9b7f5274846cbb0f5b6ccb1d299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:18 01.10.2021 (обновлено: 12:41 01.10.2021)
 
В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19

В России четвертый день подряд обновился рекорд смертности от коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 887 смертей от COVID-19 — это уже четвертый рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба.
В частности, в Москве умерли 64 человека, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 40.
Днем ранее сообщалось о 867 летальных исходах, до этого было 857. Всего за время пандемии скончались 208 142 человека.
Число новых случаев COVID-19 составило 24 522 — максимум с 19 июля (24 644). Накануне их было 23 888, темп прироста увеличился до 0,33 процента. Выписались 19 955 пациентов.
Опрос
Вы переболели COVID-19?
Проголосовали:
19 августа, 12:25
Больше всего инфицированных в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Подмосковье (1339); меньше всего — в Магаданской области (21), Ненецком и Чукотском автономных округах (по 14).
За время пандемии в России заразились 7 535 548 человек (6 692 722 из них вылечились), страна занимает по этому показателю пятое место в мире.
Всего на планете, по данным Всемирной организации здравоохранения, с коронавирусом столкнулись более 233 миллионов человек, свыше 4,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
12:51Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
12:45Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков
12:44Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
12:41Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
12:40Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
12:39Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
12:38В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния