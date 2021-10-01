https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752626180.html

В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19

В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021

В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 887 смертей от COVID-19 — это уже четвертый рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:18

2021-10-01T11:18

2021-10-01T12:41

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 887 смертей от COVID-19 — это уже четвертый рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве умерли 64 человека, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 40.Днем ранее сообщалось о 867 летальных исходах, до этого было 857. Всего за время пандемии скончались 208 142 человека.Число новых случаев COVID-19 составило 24 522 — максимум с 19 июля (24 644). Накануне их было 23 888, темп прироста увеличился до 0,33 процента. Выписались 19 955 пациентов.Больше всего инфицированных в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Подмосковье (1339); меньше всего — в Магаданской области (21), Ненецком и Чукотском автономных округах (по 14).За время пандемии в России заразились 7 535 548 человек (6 692 722 из них вылечились), страна занимает по этому показателю пятое место в мире.Всего на планете, по данным Всемирной организации здравоохранения, с коронавирусом столкнулись более 233 миллионов человек, свыше 4,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии