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Губернатор заявил о росте числа псковских школьников, заболевших COVID-19
Губернатор заявил о росте числа псковских школьников, заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
Губернатор заявил о росте числа псковских школьников, заболевших COVID-19
Заболеваемость коронавирусом среди школьников Псковской области кратно превышает среднероссийские показатели, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:00
2021-10-01T10:00
распространение коронавируса
общество
псковская область
здоровье - общество
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди школьников Псковской области кратно превышает среднероссийские показатели, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.Как напомнил Ведерников, в качестве превентивных мер, позволяющих избежать ухудшения эпидситуации, школы и колледжи в тех муниципалитетах и районных центрах, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом, с 4 по 11 октября переводятся на дистанционный формат обучения.Ранее псковский губернатор сообщал, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе локдаун может быть введен через 2-3 недели, но областные власти постараются этого избежать путем введения превентивных ограничений. Так, с 4 октября вновь вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей, также на неделю запрещаются массовые, спортивные и религиозные мероприятия.
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общество, псковская область, здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:00 01.10.2021
 
Губернатор заявил о росте числа псковских школьников, заболевших COVID-19

Ведерников: в Псковской области очень быстро растет доля школьников среди больных COVID-19

© Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди школьников Псковской области кратно превышает среднероссийские показатели, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"В Псковской области очень быстро растет доля школьников в общем числе заболевших. В этой части наши показатели кратно выше среднероссийских. Дети чаще всего болеют в легкой форме, но в силу своей социальной активности они быстро становятся переносчиками заболевания для своих друзей, родных и близких", - сказал он в видеообращении к жителям региона, опубликованном в личном аккаунте в Instagram.

Как напомнил Ведерников, в качестве превентивных мер, позволяющих избежать ухудшения эпидситуации, школы и колледжи в тех муниципалитетах и районных центрах, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом, с 4 по 11 октября переводятся на дистанционный формат обучения.
Ранее псковский губернатор сообщал, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе локдаун может быть введен через 2-3 недели, но областные власти постараются этого избежать путем введения превентивных ограничений. Так, с 4 октября вновь вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей, также на неделю запрещаются массовые, спортивные и религиозные мероприятия.
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