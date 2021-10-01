https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752612527.html

Губернатор заявил о росте числа псковских школьников, заболевших COVID-19

Губернатор заявил о росте числа псковских школьников, заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021

Губернатор заявил о росте числа псковских школьников, заболевших COVID-19

Заболеваемость коронавирусом среди школьников Псковской области кратно превышает среднероссийские показатели, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:00

2021-10-01T10:00

2021-10-01T10:00

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общество

псковская область

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михаил ведерников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди школьников Псковской области кратно превышает среднероссийские показатели, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.Как напомнил Ведерников, в качестве превентивных мер, позволяющих избежать ухудшения эпидситуации, школы и колледжи в тех муниципалитетах и районных центрах, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом, с 4 по 11 октября переводятся на дистанционный формат обучения.Ранее псковский губернатор сообщал, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе локдаун может быть введен через 2-3 недели, но областные власти постараются этого избежать путем введения превентивных ограничений. Так, с 4 октября вновь вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей, также на неделю запрещаются массовые, спортивные и религиозные мероприятия.

https://ria.ru/20210930/kovid-1752575523.html

псковская область

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2021

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общество, псковская область, здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии