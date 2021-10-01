Губернатор заявил о росте числа псковских школьников, заболевших COVID-19
Ведерников: в Псковской области очень быстро растет доля школьников среди больных COVID-19
© Владимир СергеевМихаил Ведерников
© Владимир Сергеев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди школьников Псковской области кратно превышает среднероссийские показатели, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"В Псковской области очень быстро растет доля школьников в общем числе заболевших. В этой части наши показатели кратно выше среднероссийских. Дети чаще всего болеют в легкой форме, но в силу своей социальной активности они быстро становятся переносчиками заболевания для своих друзей, родных и близких", - сказал он в видеообращении к жителям региона, опубликованном в личном аккаунте в Instagram.
Как напомнил Ведерников, в качестве превентивных мер, позволяющих избежать ухудшения эпидситуации, школы и колледжи в тех муниципалитетах и районных центрах, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом, с 4 по 11 октября переводятся на дистанционный формат обучения.
Ранее псковский губернатор сообщал, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе локдаун может быть введен через 2-3 недели, но областные власти постараются этого избежать путем введения превентивных ограничений. Так, с 4 октября вновь вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей, также на неделю запрещаются массовые, спортивные и религиозные мероприятия.