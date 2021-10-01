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Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу - РИА Новости, 01.10.2021
Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов, подчеркнув, что Венгрии было необходимо заключить... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:03
2021-10-01T13:03
2021-10-01T13:23
экономика
венгрия
австрия
виктор орбан
газпром
турецкий поток
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов, подчеркнув, что Венгрии было необходимо заключить соглашение с РФ, говорится в сообщении на портале венгерской правительственной канцелярии.Согласно сообщению, Орбан заявил, что "политическую критику не нужно связывать с поставками энергоресурсов", добавив, что Венгрия "должна была заключить сделку с россиянами". Премьер-министр подчеркнул, что сегодня цены на природный газ и электроэнергию в Венгрии одни из самых низких в ЕС.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.
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экономика, венгрия, австрия, виктор орбан, газпром, турецкий поток, россия
13:03 01.10.2021 (обновлено: 13:23 01.10.2021)
Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
Премьер Венгрии Орбан: заключить соглашение с Россией по поставкам газа было необходимо