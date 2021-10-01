https://ria.ru/20211001/kontrakt-1752651636.html

Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу

Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу - РИА Новости, 01.10.2021

Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов, подчеркнув, что Венгрии было необходимо заключить... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:03

2021-10-01T13:03

2021-10-01T13:23

экономика

венгрия

австрия

виктор орбан

газпром

турецкий поток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/61/1560416115_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_0d5ff442441d55e386546166537c75b2.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов, подчеркнув, что Венгрии было необходимо заключить соглашение с РФ, говорится в сообщении на портале венгерской правительственной канцелярии.Согласно сообщению, Орбан заявил, что "политическую критику не нужно связывать с поставками энергоресурсов", добавив, что Венгрия "должна была заключить сделку с россиянами". Премьер-министр подчеркнул, что сегодня цены на природный газ и электроэнергию в Венгрии одни из самых низких в ЕС.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.

https://ria.ru/20210928/konflikt-1752172142.html

венгрия

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, венгрия, австрия, виктор орбан, газпром, турецкий поток, россия