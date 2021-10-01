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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20211001/kinoekipazh-1752602715.html
Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура
Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура - РИА Новости, 01.10.2021
Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура
На стартовом столе Байконура установили ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором к МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:58
2021-10-01T10:38
хочу стать космонавтом
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
россия
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БАЙКОНУР, 1 окт — РИА Новости. На стартовом столе Байконура установили ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором к МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, передает с космодрома корреспондент РИА Новости.Вывоз из монтажно-испытательного корпуса, где велась сборка, начался традиционно в 05:30 мск. Скорость движения тепловоза была не более пяти километров в час.Ракету уже установили в вертикальное положение и свели колонны обслуживания. Теперь идет предстартовая подготовка по графику так называемого первого стартового дня.На завтра назначены генеральные испытания, после чего у специалистов будут два резервных и один предпусковой день, если возникнет необходимость устранить какие-то замечания.Пятого октября в 06:30 мск планируется провести госкомиссию, которая даст разрешение на заправку и последующий пуск — в 11:55 мск.Полет к МКС должен занять три часа 18 минут. Это чуть дольше рекордного времени в три часа и три минуты, установленного кораблем "Союз МС-17" в октябре 2020 года.Пересильд и Шипенко летят для съемок первого в истории художественного фильма в космосе, который получил рабочее название "Вызов". Их будет сопровождать профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Семнадцатого октября режиссер и актриса вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом — Олегом Новицким.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/start-1752158553.html
https://ria.ru/20210916/kinoekipazh-1750334957.html
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байконур (город), международная космическая станция (мкс), россия
07:58 01.10.2021 (обновлено: 10:38 01.10.2021)
 
Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура

Ракету с "Союзом МС-19" для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУстановка РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" на стартовый комплекс космодрома "Байконур"
Установка РН Союз-2.1а с кораблем Союз МС-19 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАЙКОНУР, 1 окт — РИА Новости. На стартовом столе Байконура установили ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором к МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, передает с космодрома корреспондент РИА Новости.
Вывоз из монтажно-испытательного корпуса, где велась сборка, начался традиционно в 05:30 мск. Скорость движения тепловоза была не более пяти километров в час.
Ракету уже установили в вертикальное положение и свели колонны обслуживания. Теперь идет предстартовая подготовка по графику так называемого первого стартового дня.
На завтра назначены генеральные испытания, после чего у специалистов будут два резервных и один предпусковой день, если возникнет необходимость устранить какие-то замечания.
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 13:42
Старт корабля "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту покажут в прямом эфире
Пятого октября в 06:30 мск планируется провести госкомиссию, которая даст разрешение на заправку и последующий пуск — в 11:55 мск.
Полет к МКС должен занять три часа 18 минут. Это чуть дольше рекордного времени в три часа и три минуты, установленного кораблем "Союз МС-17" в октябре 2020 года.
Пересильд и Шипенко летят для съемок первого в истории художественного фильма в космосе, который получил рабочее название "Вызов". Их будет сопровождать профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
Семнадцатого октября режиссер и актриса вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом — Олегом Новицким.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 14:31
В "Роскосмосе" назвали подготовку "киноэкипажа" для полета в космос вызовом
 
Хочу стать космонавтомБайконур (город)Международная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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