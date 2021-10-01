https://ria.ru/20211001/kinoekipazh-1752602715.html

Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура

Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура - РИА Новости, 01.10.2021

Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура

На стартовом столе Байконура установили ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором к МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T07:58

2021-10-01T07:58

2021-10-01T10:38

хочу стать космонавтом

байконур (город)

международная космическая станция (мкс)

россия

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БАЙКОНУР, 1 окт — РИА Новости. На стартовом столе Байконура установили ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором к МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, передает с космодрома корреспондент РИА Новости.Вывоз из монтажно-испытательного корпуса, где велась сборка, начался традиционно в 05:30 мск. Скорость движения тепловоза была не более пяти километров в час.Ракету уже установили в вертикальное положение и свели колонны обслуживания. Теперь идет предстартовая подготовка по графику так называемого первого стартового дня.На завтра назначены генеральные испытания, после чего у специалистов будут два резервных и один предпусковой день, если возникнет необходимость устранить какие-то замечания.Пятого октября в 06:30 мск планируется провести госкомиссию, которая даст разрешение на заправку и последующий пуск — в 11:55 мск.Полет к МКС должен занять три часа 18 минут. Это чуть дольше рекордного времени в три часа и три минуты, установленного кораблем "Союз МС-17" в октябре 2020 года.Пересильд и Шипенко летят для съемок первого в истории художественного фильма в космосе, который получил рабочее название "Вызов". Их будет сопровождать профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Семнадцатого октября режиссер и актриса вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом — Олегом Новицким.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/start-1752158553.html

https://ria.ru/20210916/kinoekipazh-1750334957.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), международная космическая станция (мкс), россия