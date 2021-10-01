https://ria.ru/20211001/kinoekipazh-1752602715.html
Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура
Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура - РИА Новости, 01.10.2021
Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура
На стартовом столе Байконура установили ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором к МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:58
2021-10-01T07:58
2021-10-01T10:38
хочу стать космонавтом
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
россия
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БАЙКОНУР, 1 окт — РИА Новости. На стартовом столе Байконура установили ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором к МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, передает с космодрома корреспондент РИА Новости.Вывоз из монтажно-испытательного корпуса, где велась сборка, начался традиционно в 05:30 мск. Скорость движения тепловоза была не более пяти километров в час.Ракету уже установили в вертикальное положение и свели колонны обслуживания. Теперь идет предстартовая подготовка по графику так называемого первого стартового дня.На завтра назначены генеральные испытания, после чего у специалистов будут два резервных и один предпусковой день, если возникнет необходимость устранить какие-то замечания.Пятого октября в 06:30 мск планируется провести госкомиссию, которая даст разрешение на заправку и последующий пуск — в 11:55 мск.Полет к МКС должен занять три часа 18 минут. Это чуть дольше рекордного времени в три часа и три минуты, установленного кораблем "Союз МС-17" в октябре 2020 года.Пересильд и Шипенко летят для съемок первого в истории художественного фильма в космосе, который получил рабочее название "Вызов". Их будет сопровождать профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Семнадцатого октября режиссер и актриса вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом — Олегом Новицким.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/start-1752158553.html
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байконур (город), международная космическая станция (мкс), россия
07:58 01.10.2021 (обновлено: 10:38 01.10.2021)
Ракету для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура
Ракету с "Союзом МС-19" для полета "киноэкипажа" установили на стартовый стол Байконура
БАЙКОНУР, 1 окт — РИА Новости.
На стартовом столе Байконура
установили ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19", на котором к МКС
отправятся актриса Юлия Пересильд
и режиссер Клим Шипенко
, передает с космодрома корреспондент РИА Новости.
Вывоз из монтажно-испытательного корпуса, где велась сборка, начался традиционно в 05:30 мск. Скорость движения тепловоза была не более пяти километров в час.
Ракету уже установили в вертикальное положение и свели колонны обслуживания. Теперь идет предстартовая подготовка по графику так называемого первого стартового дня.
На завтра назначены генеральные испытания, после чего у специалистов будут два резервных и один предпусковой день, если возникнет необходимость устранить какие-то замечания.
Пятого октября в 06:30 мск планируется провести госкомиссию, которая даст разрешение на заправку и последующий пуск — в 11:55 мск.
Полет к МКС должен занять три часа 18 минут. Это чуть дольше рекордного времени в три часа и три минуты, установленного кораблем "Союз МС-17" в октябре 2020 года.
Пересильд и Шипенко летят для съемок первого в истории художественного фильма в космосе, который получил рабочее название "Вызов". Их будет сопровождать профессиональный космонавт Антон Шкаплеров
.
Семнадцатого октября режиссер и актриса вернутся на Землю
на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом — Олегом Новицким
.