https://ria.ru/20211001/kandidatura-1752668874.html

В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре на пост детского омбудсмена

В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре на пост детского омбудсмена - РИА Новости, 01.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре на пост детского омбудсмена

Президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост детского омбудсмена вместо ушедшей в Госдуму Анны Кузнецовой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:28

2021-10-01T14:28

2021-10-01T15:38

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

анна кузнецова

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост детского омбудсмена вместо ушедшей в Госдуму Анны Кузнецовой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока не определился", - сказал Песков.Путин своим указом от 29 сентября освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Госдумы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

https://ria.ru/20210914/deti-1750026539.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, анна кузнецова