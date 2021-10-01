https://ria.ru/20211001/kandidatura-1752668874.html
В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре на пост детского омбудсмена
В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре на пост детского омбудсмена - РИА Новости, 01.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре на пост детского омбудсмена
Президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост детского омбудсмена вместо ушедшей в Госдуму Анны Кузнецовой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:28
2021-10-01T14:28
2021-10-01T15:38
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
анна кузнецова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост детского омбудсмена вместо ушедшей в Госдуму Анны Кузнецовой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока не определился", - сказал Песков.Путин своим указом от 29 сентября освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Госдумы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
https://ria.ru/20210914/deti-1750026539.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, анна кузнецова
14:28 01.10.2021 (обновлено: 15:38 01.10.2021)
В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре на пост детского омбудсмена
Песков: Путин не определился с кандидатурой на пост детского омбудсмена вместо Кузнецовой