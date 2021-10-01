https://ria.ru/20211001/ivanovo-1752691672.html
Власти Иваново объяснили резонансные баннеры про вакцинацию от COVID-19
Власти Иваново объяснили резонансные баннеры про вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
Власти Иваново объяснили резонансные баннеры про вакцинацию от COVID-19
Власти Иваново объяснили крайне тяжелой ситуацией с заболеваемостью коронавирусом появление баннеров о вакцинировании от имени похоронных служб. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:05
2021-10-01T16:05
2021-10-01T16:11
распространение коронавируса
иваново
ивановская область
здоровье - общество
россия
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РЯЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Власти Иваново объяснили крайне тяжелой ситуацией с заболеваемостью коронавирусом появление баннеров о вакцинировании от имени похоронных служб.Фотографии плакатов появились в социальных сетях. Текст на них гласит: "Не вакцинировался - ждем тебя", подпись - "похоронные службы"."Администрация разместила в рамках социальной рекламы около 10 подобных баннеров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Собеседник агентства уточнил, что информационная кампания по вакцинации в Иванове ведется давно и в разных формах, в том числе более нейтральных. "Но, к сожалению, темпы вакцинации... сложная ситуация с распространением данной инфекции говорит о том, что недостаточными темпами все это происходит, поэтому, в том числе с помощью такой агрессивной и весьма противоречивой акции, решили обратить внимание жителей, что ситуация действительно критичная, и единственным способом защитить себя и своих близких является вакцинация", - пояснили в мэрии.На этой неделе директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин сообщил, что в регионе достигнут максимум госпитализаций граждан с COVID-19, а также пациентов на ИВЛ. В четверг в области ужесточили ковидные ограничения. В частности, введена обязательная самоизоляция для жителей региона 65 лет и старше и граждан с хроническими заболеваниями. Исключение составляют прошедшие полный курс вакцинации или имеющие антитела. Руководители предприятий, организаций и органов власти, индивидуальные предприниматели, если уровень коллективного иммунитета к коронавирусу ниже 75%, обязаны перевести на дистанционную работу всех сотрудников, не прошедших курс вакцинации и не имеющих справки о наличии антител, выданной не ранее 1 мая 2021 года. Если исполнение профессиональных обязанностей работником на удаленке невозможно, то работодатель должен организовать тестирование сотрудника раз в семь дней.По данным правительства региона на 1 октября, за сутки в области выявлено 165 новых случаев COVID-19, скончались за этот же период семь человек. Первым компонентом вакцины привит 324 991 человек, завершили полный курс вакцинации 288 867 граждан.
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иваново, ивановская область, здоровье - общество, россия
16:05 01.10.2021 (обновлено: 16:11 01.10.2021)
Власти Иваново объяснили резонансные баннеры про вакцинацию от COVID-19
В Иваново объяснили рекламу о вакцинации от "похоронных служб" тяжелой ситуацией с COVID-19
РЯЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости.
Власти Иваново
объяснили крайне тяжелой ситуацией с заболеваемостью коронавирусом появление баннеров о вакцинировании от имени похоронных служб.
Фотографии плакатов появились в социальных сетях. Текст на них гласит: "Не вакцинировался - ждем тебя", подпись - "похоронные службы".
"Администрация разместила в рамках социальной рекламы около 10 подобных баннеров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Собеседник агентства уточнил, что информационная кампания по вакцинации в Иванове ведется давно и в разных формах, в том числе более нейтральных. "Но, к сожалению, темпы вакцинации... сложная ситуация с распространением данной инфекции говорит о том, что недостаточными темпами все это происходит, поэтому, в том числе с помощью такой агрессивной и весьма противоречивой акции, решили обратить внимание жителей, что ситуация действительно критичная, и единственным способом защитить себя и своих близких является вакцинация", - пояснили в мэрии.
На этой неделе директор департамента здравоохранения Ивановской области
Артур Фокин сообщил, что в регионе достигнут максимум госпитализаций граждан с COVID-19, а также пациентов на ИВЛ. В четверг в области ужесточили ковидные ограничения. В частности, введена обязательная самоизоляция для жителей региона 65 лет и старше и граждан с хроническими заболеваниями. Исключение составляют прошедшие полный курс вакцинации или имеющие антитела. Руководители предприятий, организаций и органов власти, индивидуальные предприниматели, если уровень коллективного иммунитета к коронавирусу ниже 75%, обязаны перевести на дистанционную работу всех сотрудников, не прошедших курс вакцинации и не имеющих справки о наличии антител, выданной не ранее 1 мая 2021 года. Если исполнение профессиональных обязанностей работником на удаленке невозможно, то работодатель должен организовать тестирование сотрудника раз в семь дней.
По данным правительства региона на 1 октября, за сутки в области выявлено 165 новых случаев COVID-19, скончались за этот же период семь человек. Первым компонентом вакцины привит 324 991 человек, завершили полный курс вакцинации 288 867 граждан.