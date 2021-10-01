https://ria.ru/20211001/it-1752640814.html
В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний
В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний - РИА Новости, 01.10.2021
В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний
В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ готовы, если потребуется, доработать нормы об ответственности IT-компаний за соблюдение российского... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:20
2021-10-01T12:20
2021-10-01T12:20
технологии
андрей климов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ готовы, если потребуется, доработать нормы об ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, но просто множить законы не следует, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в связи с фактом блокировки видеосервисом YouTube двух каналов RT. По ее словам, парламентарии также посмотреть, что еще нужно прописать в нашем законодательстве, чтобы IT-компании не позволяли себе таким образом себя вести. По словам Матвиенко, они обязаны исполнять наше законодательство, считаться с нашими правилами.Он отметил, что в России был принят блок законов по этой тематике."Когда мы говорим про меры об ужесточении ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, это не значит, что нужно писать новые законы. Надо, чтобы правоприменительная практика нарабатывалась", - подчеркнул он.Климов напомнил, что в РФ был принят закон, согласно которому с 1 января IT-компании должны "приземлиться" в России, то есть открыть полноценные офисы в нашей стране.Климов подчеркнул, что для решения ситуации в целом необходимо, чтобы должным образом развивалась наша материально-техническая база, собственные цифровые платформы."Наша комиссия постоянно занимается темой соблюдения российского законодательства иностранными IT-компаниями. Заявление спикера Совфеда поднимает этот вопрос на более высокий уровень", - подытожил он.
https://ria.ru/20211001/it-1752627914.html
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технологии, андрей климов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний
Климов: в Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний, если понадобится
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.
В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ готовы, если потребуется, доработать нормы об ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, но просто множить законы не следует, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов
.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко
отметила, что Роскомнадзор
должен занять максимально жесткую позицию в связи с фактом блокировки видеосервисом YouTube двух каналов RT. По ее словам, парламентарии также посмотреть, что еще нужно прописать в нашем законодательстве, чтобы IT-компании не позволяли себе таким образом себя вести. По словам Матвиенко, они обязаны исполнять наше законодательство, считаться с нашими правилами.
"Если выяснится в ходе правоприменительной практики, что что-то нужно дорабатывать, конечно, будем дорабатывать. Но множить законы ради того, чтобы их множить, на мой взгляд, сейчас нет такой необходимости", - сказал парламентарий.
Он отметил, что в России
был принят блок законов по этой тематике.
"Когда мы говорим про меры об ужесточении ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, это не значит, что нужно писать новые законы. Надо, чтобы правоприменительная практика нарабатывалась", - подчеркнул он.
Климов напомнил, что в РФ был принят закон, согласно которому с 1 января IT-компании должны "приземлиться" в России, то есть открыть полноценные офисы в нашей стране.
"Это очень важная мера, мы им об этом постоянно напоминаем: вам самим будет удобнее работать в России, потому что в этом случае не будет недоразумений", - отметил он.
Климов подчеркнул, что для решения ситуации в целом необходимо, чтобы должным образом развивалась наша материально-техническая база, собственные цифровые платформы.
"Наша комиссия постоянно занимается темой соблюдения российского законодательства иностранными IT-компаниями. Заявление спикера Совфеда поднимает этот вопрос на более высокий уровень", - подытожил он.