https://ria.ru/20211001/it-1752640814.html

В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний

В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний - РИА Новости, 01.10.2021

В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний

В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ готовы, если потребуется, доработать нормы об ответственности IT-компаний за соблюдение российского... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:20

2021-10-01T12:20

2021-10-01T12:20

технологии

андрей климов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ готовы, если потребуется, доработать нормы об ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, но просто множить законы не следует, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в связи с фактом блокировки видеосервисом YouTube двух каналов RT. По ее словам, парламентарии также посмотреть, что еще нужно прописать в нашем законодательстве, чтобы IT-компании не позволяли себе таким образом себя вести. По словам Матвиенко, они обязаны исполнять наше законодательство, считаться с нашими правилами.Он отметил, что в России был принят блок законов по этой тематике."Когда мы говорим про меры об ужесточении ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, это не значит, что нужно писать новые законы. Надо, чтобы правоприменительная практика нарабатывалась", - подчеркнул он.Климов напомнил, что в РФ был принят закон, согласно которому с 1 января IT-компании должны "приземлиться" в России, то есть открыть полноценные офисы в нашей стране.Климов подчеркнул, что для решения ситуации в целом необходимо, чтобы должным образом развивалась наша материально-техническая база, собственные цифровые платформы."Наша комиссия постоянно занимается темой соблюдения российского законодательства иностранными IT-компаниями. Заявление спикера Совфеда поднимает этот вопрос на более высокий уровень", - подытожил он.

https://ria.ru/20211001/it-1752627914.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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технологии, андрей климов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия