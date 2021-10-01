Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/it-1752640814.html
В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний
В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний - РИА Новости, 01.10.2021
В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний
В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ готовы, если потребуется, доработать нормы об ответственности IT-компаний за соблюдение российского... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:20
2021-10-01T12:20
технологии
андрей климов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ готовы, если потребуется, доработать нормы об ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, но просто множить законы не следует, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в связи с фактом блокировки видеосервисом YouTube двух каналов RT. По ее словам, парламентарии также посмотреть, что еще нужно прописать в нашем законодательстве, чтобы IT-компании не позволяли себе таким образом себя вести. По словам Матвиенко, они обязаны исполнять наше законодательство, считаться с нашими правилами.Он отметил, что в России был принят блок законов по этой тематике."Когда мы говорим про меры об ужесточении ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, это не значит, что нужно писать новые законы. Надо, чтобы правоприменительная практика нарабатывалась", - подчеркнул он.Климов напомнил, что в РФ был принят закон, согласно которому с 1 января IT-компании должны "приземлиться" в России, то есть открыть полноценные офисы в нашей стране.Климов подчеркнул, что для решения ситуации в целом необходимо, чтобы должным образом развивалась наша материально-техническая база, собственные цифровые платформы."Наша комиссия постоянно занимается темой соблюдения российского законодательства иностранными IT-компаниями. Заявление спикера Совфеда поднимает этот вопрос на более высокий уровень", - подытожил он.
https://ria.ru/20211001/it-1752627914.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, андрей климов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
12:20 01.10.2021
 
В Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний

Климов: в Совфеде готовы доработать нормы об ответственности IT-компаний, если понадобится

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ готовы, если потребуется, доработать нормы об ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, но просто множить законы не следует, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в связи с фактом блокировки видеосервисом YouTube двух каналов RT. По ее словам, парламентарии также посмотреть, что еще нужно прописать в нашем законодательстве, чтобы IT-компании не позволяли себе таким образом себя вести. По словам Матвиенко, они обязаны исполнять наше законодательство, считаться с нашими правилами.
"Если выяснится в ходе правоприменительной практики, что что-то нужно дорабатывать, конечно, будем дорабатывать. Но множить законы ради того, чтобы их множить, на мой взгляд, сейчас нет такой необходимости", - сказал парламентарий.
Он отметил, что в России был принят блок законов по этой тематике.
"Когда мы говорим про меры об ужесточении ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, это не значит, что нужно писать новые законы. Надо, чтобы правоприменительная практика нарабатывалась", - подчеркнул он.
Климов напомнил, что в РФ был принят закон, согласно которому с 1 января IT-компании должны "приземлиться" в России, то есть открыть полноценные офисы в нашей стране.
"Это очень важная мера, мы им об этом постоянно напоминаем: вам самим будет удобнее работать в России, потому что в этом случае не будет недоразумений", - отметил он.
Климов подчеркнул, что для решения ситуации в целом необходимо, чтобы должным образом развивалась наша материально-техническая база, собственные цифровые платформы.
"Наша комиссия постоянно занимается темой соблюдения российского законодательства иностранными IT-компаниями. Заявление спикера Совфеда поднимает этот вопрос на более высокий уровень", - подытожил он.
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
11:25
Комиссия Совфеда обсудит готовность IT-гигантов открывать офисы в России
 
ТехнологииАндрей КлимовФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
12:51Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
12:45Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков
12:44Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
12:41Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
12:40Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
12:39Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
12:38В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния