https://ria.ru/20211001/ismailov-1752745403.html

СК расследует дело по обвинению Исмаилова в организации двух убийств

СК расследует дело по обвинению Исмаилова в организации двух убийств - РИА Новости, 01.10.2021

СК расследует дело по обвинению Исмаилова в организации двух убийств

В производстве СК РФ находится уголовное дело по обвинению бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T20:52

2021-10-01T20:52

2021-10-01T20:55

происшествия

тельман исмаилов

россия

подгорица (город)

черногория

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В производстве СК РФ находится уголовное дело по обвинению бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в ответ на запрос РИА Новости.Ранее СМИ сообщили, что Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией."В производстве Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело по обвинению Тельмана Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений", - сообщила Петренко.По ее словам, в связи с тем, что фигурант скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск."Следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Тельмана Исмаилова за рубежом", - добавила Петренко.По данным следствия, Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления.Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Соответствующие материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

https://realty.ria.ru/20210326/ismailov-1602927280.html

https://ria.ru/20160629/1454188302.html

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подгорица (город)

черногория

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происшествия, тельман исмаилов, россия, подгорица (город), черногория