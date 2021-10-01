20:52 01.10.2021 (обновлено: 20:55 01.10.2021)
СК расследует дело по обвинению Исмаилова в организации двух убийств
СК расследует дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В производстве СК РФ находится уголовное дело по обвинению бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в ответ на запрос РИА Новости.
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"В производстве Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело по обвинению Тельмана Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений", - сообщила Петренко.
По ее словам, в связи с тем, что фигурант скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск.
"Следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Тельмана Исмаилова за рубежом", - добавила Петренко.
По данным следствия, Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления.
Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Соответствующие материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.