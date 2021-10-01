https://ria.ru/20211001/investor-1752589991.html

Эксперт объяснила, как сдать экзамен на квалифицированного инвестора

Эксперт объяснила, как сдать экзамен на квалифицированного инвестора - РИА Новости, 01.10.2021

Эксперт объяснила, как сдать экзамен на квалифицированного инвестора

Чтобы стать полноценным участником фондового рынка, нужно получить статус квалифицированного инвестора. О том, как подготовиться к экзамену, рассказала... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T01:15

2021-10-01T01:15

2021-10-01T01:15

общество

рэу имени г. в. плеханова

инвестиции

cfa

россия

мария ермилова

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чтобы стать полноценным участником фондового рынка, нужно получить статус квалифицированного инвестора. О том, как подготовиться к экзамену, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.Экзамен необходимо сдавать в соответствии с новыми правилами инвестиционной деятельности на финансовом рынке. Есть разные варианты подготовки к тестированию.Помимо этого, можно пройти сертификацию по программам CFA, аудитора, страхового актуария. Чтобы считаться квалифицированным инвестором, достаточно получить аттестат специалиста финансового рынка, заключила эксперт.

https://ria.ru/20210930/investitsii-1752416927.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рэу имени г. в. плеханова, инвестиции, cfa, россия, мария ермилова