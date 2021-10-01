https://ria.ru/20211001/investor-1752589991.html
Эксперт объяснила, как сдать экзамен на квалифицированного инвестора
Эксперт объяснила, как сдать экзамен на квалифицированного инвестора - РИА Новости, 01.10.2021
Эксперт объяснила, как сдать экзамен на квалифицированного инвестора
Чтобы стать полноценным участником фондового рынка, нужно получить статус квалифицированного инвестора. О том, как подготовиться к экзамену, рассказала... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T01:15
2021-10-01T01:15
2021-10-01T01:15
общество
рэу имени г. в. плеханова
инвестиции
cfa
россия
мария ермилова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чтобы стать полноценным участником фондового рынка, нужно получить статус квалифицированного инвестора. О том, как подготовиться к экзамену, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.Экзамен необходимо сдавать в соответствии с новыми правилами инвестиционной деятельности на финансовом рынке. Есть разные варианты подготовки к тестированию.Помимо этого, можно пройти сертификацию по программам CFA, аудитора, страхового актуария. Чтобы считаться квалифицированным инвестором, достаточно получить аттестат специалиста финансового рынка, заключила эксперт.
https://ria.ru/20210930/investitsii-1752416927.html
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общество, рэу имени г. в. плеханова, инвестиции, cfa, россия, мария ермилова
Эксперт объяснила, как сдать экзамен на квалифицированного инвестора
Эксперт Ермилова: для статуса квалифицированного инвестора можно пройти программу CFA