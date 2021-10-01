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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211001/investitsii-1752637547.html
Китай занял в 2020 году I место по объему прямых иностранных инвестиций
Китай занял в 2020 году I место по объему прямых иностранных инвестиций - РИА Новости, 01.10.2021
Китай занял в 2020 году I место по объему прямых иностранных инвестиций
В соответствии с официальными данными, в 2020 году китайские компании вложили в экономики зарубежных стран 153,7 миллиарда долларов прямых инвестиций и по этому РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:04
2021-10-01T12:04
россия-китай: главное
китай
инвестиции
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МОСКВА, 1 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В соответствии с официальными данными, в 2020 году китайские компании вложили в экономики зарубежных стран 153,7 миллиарда долларов прямых инвестиций и по этому показателю страна впервые заняла первое место в мире.По сравнению с 2019 годом данный показатель возрос на 12,3%, говорится в отчете, опубликованном совместно Министерством коммерции, Государственным статистическим управлением и Государственным управлением валютного контроля КНР в среду.В отчете отмечается, что влияние страны в секторе глобальных прямых иностранных инвестиций продолжало расти. В 2020 году на Китай приходилось 20,2% мирового объема ПИИ.Согласно вышеупомянутому отчету, к концу прошлого года совокупный объем прямых нефинансовых исходящих инвестиций Китая достиг 2,58 триллиона долларов.К концу 2020 года китайскими инвесторами были созданы в 189 странах и регионах 45 тысяч предприятий с их прямым участием.В отчете также указывается, что в 2020 году инвестиции в страны вдоль "Пояса и пути" увеличились на 20,6% в годовом исчислении до 22,54 миллиарда долларов.Более 70% китайских ПИИ пришлось на сферы лизинга и коммерческих услуг, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, а также на финансовый сектор, причем в каждый из этих секторов Китаем было вложено более 10 миллиардов долларов.В 2020 году на созданных Китаем за рубежом предприятиях было занято около 2,18 миллиона местного персонала, что составляет 60,6% от общего числа сотрудников этих компаний.Предполагая, что в 2021 году ситуация в мире будет по прежнему сложной и неоднозначной, Китай заявил, что продолжит способствовать развитию зарубежных предприятий, совершенствовать меры по профилактике и контролю эпидемии и углублять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы ''Пояс и путь''.
https://ria.ru/20210928/ekonomika-1752184664.html
https://ria.ru/20210924/robotizatsiya-1751626187.html
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китай, инвестиции
12:04 01.10.2021
 

Китай занял в 2020 году I место по объему прямых иностранных инвестиций

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 1 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В соответствии с официальными данными, в 2020 году китайские компании вложили в экономики зарубежных стран 153,7 миллиарда долларов прямых инвестиций и по этому показателю страна впервые заняла первое место в мире.
По сравнению с 2019 годом данный показатель возрос на 12,3%, говорится в отчете, опубликованном совместно Министерством коммерции, Государственным статистическим управлением и Государственным управлением валютного контроля КНР в среду.
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В отчете отмечается, что влияние страны в секторе глобальных прямых иностранных инвестиций продолжало расти. В 2020 году на Китай приходилось 20,2% мирового объема ПИИ.
Согласно вышеупомянутому отчету, к концу прошлого года совокупный объем прямых нефинансовых исходящих инвестиций Китая достиг 2,58 триллиона долларов.
К концу 2020 года китайскими инвесторами были созданы в 189 странах и регионах 45 тысяч предприятий с их прямым участием.
В отчете также указывается, что в 2020 году инвестиции в страны вдоль "Пояса и пути" увеличились на 20,6% в годовом исчислении до 22,54 миллиарда долларов.
Более 70% китайских ПИИ пришлось на сферы лизинга и коммерческих услуг, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, а также на финансовый сектор, причем в каждый из этих секторов Китаем было вложено более 10 миллиардов долларов.
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В 2020 году на созданных Китаем за рубежом предприятиях было занято около 2,18 миллиона местного персонала, что составляет 60,6% от общего числа сотрудников этих компаний.
Предполагая, что в 2021 году ситуация в мире будет по прежнему сложной и неоднозначной, Китай заявил, что продолжит способствовать развитию зарубежных предприятий, совершенствовать меры по профилактике и контролю эпидемии и углублять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы ''Пояс и путь''.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайИнвестиции
 
 
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