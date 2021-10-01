https://ria.ru/20211001/invest-1752701020.html

The Banker: ВТБ Капитал — лучший инвестбанк Центральной и Восточной Европы

The Banker: ВТБ Капитал — лучший инвестбанк Центральной и Восточной Европы - РИА Новости, 01.10.2021

The Banker: ВТБ Капитал — лучший инвестбанк Центральной и Восточной Европы

ВТБ Капитал победил в номинации "Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе" в премии Investment Banking Awards. Она присуждается журналом The... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:35

2021-10-01T16:35

2021-10-01T16:35

новости компаний - экономика

втб

втб капитал

алексей яковицкий

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. ВТБ Капитал победил в номинации "Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе" в премии Investment Banking Awards. Она присуждается журналом The Banker.Как сообщает пресс-служба кредитной организации, банки-победители в своей работе уделили особое внимание ESG-повестке, поддержали своих клиентов в достижении целей устойчивого развития, продолжили повышать инновационность продуктов и услуг, а также предлагали клиентам эффективные финансовые решения, адаптированные к текущей рыночной конъюнктуре. В жюри вошли эксперты инвестиционно-банковского рынка и сферы ESG, а также представители ведущих международных рейтинговых агентств."На протяжении прошедшего года ситуация на рынке постоянно менялась, а последствия коронавируса вызвали беспрецедентные трудности. Для сохранения конкурентоспособности и удовлетворения запросов своих клиентов инвестиционным банкам пришлось адаптировать свои продукты и бизнес-процессы к меняющимся условиям. Наше решение создать интегрированную корпоративно-инвестиционную платформу полностью оправдало себя, и даже в условиях неопределенности прошло года нам удалось добиться высоких результатов. Благодаря обширному опыту ВТБ на международных рынках и развитой продуктовой линейке, наши основные направления улучшили и без того высокие показатели и достигли новых высот. Считаем, что те, кто пытается преодолевать возникающие на рынке трудности за счет инноваций и используют их себе на пользу, будут всегда опережать своих конкурентов. Уверен, что наша международная команда профессионалов сможет закрепить этот успех, продолжит дальнейшее развитие бизнеса и поможет нашим клиентам достичь своих стратегических целей", - отмечает генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий, слова которого приводит пресс-служба банка.Ранее The Banker признавал ВТБ Капитал самым инновационным банком Центральной и Восточной Европы, а сделки инвестбанка на рынках акционерного и долгового капитала, а также в сфере слияний и поглощений получали высшие оценки экспертного жюри.

https://ria.ru/20210908/analitiki-1749189985.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, втб, втб капитал, алексей яковицкий, банки