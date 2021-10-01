Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/invest-1752701020.html
The Banker: ВТБ Капитал — лучший инвестбанк Центральной и Восточной Европы
The Banker: ВТБ Капитал — лучший инвестбанк Центральной и Восточной Европы - РИА Новости, 01.10.2021
The Banker: ВТБ Капитал — лучший инвестбанк Центральной и Восточной Европы
ВТБ Капитал победил в номинации "Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе" в премии Investment Banking Awards. Она присуждается журналом The... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:35
2021-10-01T16:35
новости компаний - экономика
втб
втб капитал
алексей яковицкий
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. ВТБ Капитал победил в номинации "Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе" в премии Investment Banking Awards. Она присуждается журналом The Banker.Как сообщает пресс-служба кредитной организации, банки-победители в своей работе уделили особое внимание ESG-повестке, поддержали своих клиентов в достижении целей устойчивого развития, продолжили повышать инновационность продуктов и услуг, а также предлагали клиентам эффективные финансовые решения, адаптированные к текущей рыночной конъюнктуре. В жюри вошли эксперты инвестиционно-банковского рынка и сферы ESG, а также представители ведущих международных рейтинговых агентств."На протяжении прошедшего года ситуация на рынке постоянно менялась, а последствия коронавируса вызвали беспрецедентные трудности. Для сохранения конкурентоспособности и удовлетворения запросов своих клиентов инвестиционным банкам пришлось адаптировать свои продукты и бизнес-процессы к меняющимся условиям. Наше решение создать интегрированную корпоративно-инвестиционную платформу полностью оправдало себя, и даже в условиях неопределенности прошло года нам удалось добиться высоких результатов. Благодаря обширному опыту ВТБ на международных рынках и развитой продуктовой линейке, наши основные направления улучшили и без того высокие показатели и достигли новых высот. Считаем, что те, кто пытается преодолевать возникающие на рынке трудности за счет инноваций и используют их себе на пользу, будут всегда опережать своих конкурентов. Уверен, что наша международная команда профессионалов сможет закрепить этот успех, продолжит дальнейшее развитие бизнеса и поможет нашим клиентам достичь своих стратегических целей", - отмечает генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий, слова которого приводит пресс-служба банка.Ранее The Banker признавал ВТБ Капитал самым инновационным банком Центральной и Восточной Европы, а сделки инвестбанка на рынках акционерного и долгового капитала, а также в сфере слияний и поглощений получали высшие оценки экспертного жюри.
https://ria.ru/20210908/analitiki-1749189985.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, втб, втб капитал, алексей яковицкий, банки
16:35 01.10.2021
 

The Banker: ВТБ Капитал — лучший инвестбанк Центральной и Восточной Европы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. ВТБ Капитал победил в номинации "Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе" в премии Investment Banking Awards. Она присуждается журналом The Banker.
Как сообщает пресс-служба кредитной организации, банки-победители в своей работе уделили особое внимание ESG-повестке, поддержали своих клиентов в достижении целей устойчивого развития, продолжили повышать инновационность продуктов и услуг, а также предлагали клиентам эффективные финансовые решения, адаптированные к текущей рыночной конъюнктуре. В жюри вошли эксперты инвестиционно-банковского рынка и сферы ESG, а также представители ведущих международных рейтинговых агентств.
"На протяжении прошедшего года ситуация на рынке постоянно менялась, а последствия коронавируса вызвали беспрецедентные трудности. Для сохранения конкурентоспособности и удовлетворения запросов своих клиентов инвестиционным банкам пришлось адаптировать свои продукты и бизнес-процессы к меняющимся условиям. Наше решение создать интегрированную корпоративно-инвестиционную платформу полностью оправдало себя, и даже в условиях неопределенности прошло года нам удалось добиться высоких результатов. Благодаря обширному опыту ВТБ на международных рынках и развитой продуктовой линейке, наши основные направления улучшили и без того высокие показатели и достигли новых высот. Считаем, что те, кто пытается преодолевать возникающие на рынке трудности за счет инноваций и используют их себе на пользу, будут всегда опережать своих конкурентов. Уверен, что наша международная команда профессионалов сможет закрепить этот успех, продолжит дальнейшее развитие бизнеса и поможет нашим клиентам достичь своих стратегических целей", - отмечает генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий, слова которого приводит пресс-служба банка.
Ранее The Banker признавал ВТБ Капитал самым инновационным банком Центральной и Восточной Европы, а сделки инвестбанка на рынках акционерного и долгового капитала, а также в сфере слияний и поглощений получали высшие оценки экспертного жюри.
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 14:38
Аналитики ВТБ Капитал — лучшие в России — Institutional Investor
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБВТБ КапиталАлексей ЯковицкийБанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
00:00В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Лента новостейМолния