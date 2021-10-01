https://ria.ru/20211001/inoagent-1752719884.html

Минюст признал иноагентом издание "Журналист — иностранный агент"*

Минюст признал иноагентом издание "Журналист — иностранный агент"* - РИА Новости, 01.10.2021

Минюст признал иноагентом издание "Журналист — иностранный агент"*

Минюст РФ включил организацию "Журналист-иностранный агент" в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:53

2021-10-01T17:53

2021-10-01T17:53

общество

журналистика

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил организацию "Журналист-иностранный агент" в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 01.10.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Журналист-иностранный агент"*, - говорится в сообщении.Отмечается, что организация была создана журналисткой Людмилой Савицкой, которая ранее была внесена в этот реестр."В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - добавили в Минюсте.Подчеркивается, что, по требованиям законодательства, юрлицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые в России, подлежат обязательной маркировке.

https://ria.ru/20211001/nezhelatelnye-1752710181.html

https://ria.ru/20210929/inoagenty-1752370672.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, журналистика, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, иноагенты