https://ria.ru/20211001/inoagent-1752719884.html
Минюст признал иноагентом издание "Журналист — иностранный агент"*
Минюст признал иноагентом издание "Журналист — иностранный агент"* - РИА Новости, 01.10.2021
Минюст признал иноагентом издание "Журналист — иностранный агент"*
Минюст РФ включил организацию "Журналист-иностранный агент" в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:53
2021-10-01T17:53
2021-10-01T17:53
общество
журналистика
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
иноагенты
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил организацию "Журналист-иностранный агент" в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 01.10.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Журналист-иностранный агент"*, - говорится в сообщении.Отмечается, что организация была создана журналисткой Людмилой Савицкой, которая ранее была внесена в этот реестр."В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - добавили в Минюсте.Подчеркивается, что, по требованиям законодательства, юрлицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые в России, подлежат обязательной маркировке.
https://ria.ru/20211001/nezhelatelnye-1752710181.html
https://ria.ru/20210929/inoagenty-1752370672.html
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общество, журналистика, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, иноагенты
Минюст признал иноагентом издание "Журналист — иностранный агент"*
Минюст включил организацию "Журналист — иностранный агент" в реестр СМИ-иноагентов