В Совфеде заявили, что закон об иноагентах не касается свободы слова
Сенатор Климов: положения закона об иноагентах не касаются свободы слова
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Положения закона об иноагентах, в которых прописаны нормы ответственности за сбор чувствительной для РФ информации в сфере национальной безопасности, не касаются свободы слова, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее ФСБ России утвердило перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранным структурам, могут навредить безопасности страны. Лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иноагентами.
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"Эти положения закона не имеют никакого отношения к свободе слова. Речь идет о постоянном, систематическом сборе информации для передачи зарубежному государству или иностранным структурам", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что приказ ФСБ позволяет избежать различных толкований этих норм.
"Если вам дали одно интервью в рамках вашей профессиональной деятельности журналиста, это не подпадает под действие закона об иноагентах. Речь идет только о целенаправленном сборе информации по просьбе зарубежных заказчиков", - подчеркнул он.
В качестве возможного примера Климов привел ситуацию, когда определенная организация по заказу прямо из США проводила социологическое исследование в городах, где расположены воинские части, чтобы узнать умонастроения граждан.
"Никакого отношения к работе СМИ или журналистов эти требования не имеют. Но если человек с удостоверением журналиста начинает целенаправленно собирать определенную информацию в пользу иностранного государства, и если это не подпадает под уголовный кодекс, то сначала ему последует предупреждение, затем административная ответственность, и лишь после этого он должен будет, если продолжит свою деятельность, получить статус иноагента", - пояснил сенатор.
"Если журналист стал шпионом, его арестуют как шпиона, а не как журналиста. Профессия в данном случае не имеет никакого отношения", - привел пример он.
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