https://ria.ru/20211001/gruziya-1752682047.html

В МВД Грузии опровергли связь передвижения спецназа с приездом Саакашвили

В МВД Грузии опровергли связь передвижения спецназа с приездом Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

В МВД Грузии опровергли связь передвижения спецназа с приездом Саакашвили

МВД Грузии опровергло данные об особом передвижении спецназа в Батуми, появившиеся после сообщений о возвращении бывшего президента Михаила Саакашвили, назвав... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:26

2021-10-01T15:26

2021-10-01T15:31

в мире

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батуми

михаил саакашвили

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. МВД Грузии опровергло данные об особом передвижении спецназа в Батуми, появившиеся после сообщений о возвращении бывшего президента Михаила Саакашвили, назвав это стандартным действием, особенно в предвыборный период, сообщил заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что Саакашвили не пересекал государственную границу."Что касается вопроса департамента специального назначения, как я уже сказал, во всех территориальных органах Грузии созданы специальные группы, чтобы выборы прошли в безопасной обстановке. Мобилизованы специальные подразделения полиции. Что касается передвижения, это стандартное передвижение подразделения, которое осуществляется ежедневно. Никаких особенных передвижений нет",- сказал Дарахвелидзе в пятницу.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752610017.html

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752631468.html

грузия

батуми

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в мире, грузия, батуми, михаил саакашвили, мвд грузии