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Наука
https://ria.ru/20211001/genetika-1752636992.html
В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца
В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца - РИА Новости, 01.10.2021
В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что научные организации в стране определили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца, а также... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:02
2021-10-01T12:02
наука
наука
татьяна голикова
открытия - риа наука
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что научные организации в стране определили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца, а также разработали новую модель ранней диагностики наследственных эндокринных патологий.Она обратила внимание на то, что в рамках обозначенных приоритетов в России созданы ещё 15 центров мирового уровня, работающих по различными направлениям, четыре из них — по направлению персонализированной медицины."Буквально недавно мы рассматривали их первые результаты по итогам работы, и я должна сказать, что здесь также проводятся исследования, которые имеют перспективные, серьёзные результаты. Я хочу сказать о выявлении двух новых генов, которые ответственны за развитие редких заболеваний сердца", - рассказала Голикова, выступая на онлайн-конференции, посвященной итогам тематического месяца Года науки и технологий в России "Сентябрь. Генетика и качество жизни" в МИА "Россия сегодня".Вице-премьер также рассказала о новой модели ранней диагностики наследственных эндокринных патологий, будут проведены клинические исследования в развитие этих технологий, их внедрят в практическое здравоохранение.
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наука, татьяна голикова, открытия - риа наука, россия
12:02 01.10.2021
 
В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца

Российские ученые выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца

© Depositphotos / sudok1В больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / sudok1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что научные организации в стране определили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца, а также разработали новую модель ранней диагностики наследственных эндокринных патологий.
Она обратила внимание на то, что в рамках обозначенных приоритетов в России созданы ещё 15 центров мирового уровня, работающих по различными направлениям, четыре из них — по направлению персонализированной медицины.
"Буквально недавно мы рассматривали их первые результаты по итогам работы, и я должна сказать, что здесь также проводятся исследования, которые имеют перспективные, серьёзные результаты. Я хочу сказать о выявлении двух новых генов, которые ответственны за развитие редких заболеваний сердца", - рассказала Голикова, выступая на онлайн-конференции, посвященной итогам тематического месяца Года науки и технологий в России "Сентябрь. Генетика и качество жизни" в МИА "Россия сегодня".
Вице-премьер также рассказала о новой модели ранней диагностики наследственных эндокринных патологий, будут проведены клинические исследования в развитие этих технологий, их внедрят в практическое здравоохранение.
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