https://ria.ru/20211001/genetika-1752636992.html

В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца

В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца - РИА Новости, 01.10.2021

В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что научные организации в стране определили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца, а также... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:02

2021-10-01T12:02

2021-10-01T12:02

наука

наука

татьяна голикова

открытия - риа наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/58/1517045868_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9a884b1941cc9d690e525c7ca864407d.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что научные организации в стране определили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца, а также разработали новую модель ранней диагностики наследственных эндокринных патологий.Она обратила внимание на то, что в рамках обозначенных приоритетов в России созданы ещё 15 центров мирового уровня, работающих по различными направлениям, четыре из них — по направлению персонализированной медицины."Буквально недавно мы рассматривали их первые результаты по итогам работы, и я должна сказать, что здесь также проводятся исследования, которые имеют перспективные, серьёзные результаты. Я хочу сказать о выявлении двух новых генов, которые ответственны за развитие редких заболеваний сердца", - рассказала Голикова, выступая на онлайн-конференции, посвященной итогам тематического месяца Года науки и технологий в России "Сентябрь. Генетика и качество жизни" в МИА "Россия сегодня".Вице-премьер также рассказала о новой модели ранней диагностики наследственных эндокринных патологий, будут проведены клинические исследования в развитие этих технологий, их внедрят в практическое здравоохранение.

https://ria.ru/20210928/genetika-1752168419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, татьяна голикова, открытия - риа наука, россия