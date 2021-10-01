https://ria.ru/20211001/genetika-1752636992.html
В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца
В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца - РИА Новости, 01.10.2021
В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что научные организации в стране определили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца, а также... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:02
2021-10-01T12:02
2021-10-01T12:02
наука
наука
татьяна голикова
открытия - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/58/1517045868_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9a884b1941cc9d690e525c7ca864407d.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что научные организации в стране определили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца, а также разработали новую модель ранней диагностики наследственных эндокринных патологий.Она обратила внимание на то, что в рамках обозначенных приоритетов в России созданы ещё 15 центров мирового уровня, работающих по различными направлениям, четыре из них — по направлению персонализированной медицины."Буквально недавно мы рассматривали их первые результаты по итогам работы, и я должна сказать, что здесь также проводятся исследования, которые имеют перспективные, серьёзные результаты. Я хочу сказать о выявлении двух новых генов, которые ответственны за развитие редких заболеваний сердца", - рассказала Голикова, выступая на онлайн-конференции, посвященной итогам тематического месяца Года науки и технологий в России "Сентябрь. Генетика и качество жизни" в МИА "Россия сегодня".Вице-премьер также рассказала о новой модели ранней диагностики наследственных эндокринных патологий, будут проведены клинические исследования в развитие этих технологий, их внедрят в практическое здравоохранение.
https://ria.ru/20210928/genetika-1752168419.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/58/1517045868_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_160f95daba9632fdf735efb0f1342ca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, татьяна голикова, открытия - риа наука, россия
В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца
Российские ученые выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца