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Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3% - РИА Новости, 01.10.2021
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа, говорится РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:14
2021-10-01T13:14
экономика
газпром
сила сибири (газопровод)
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении компании."Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 145,8 миллиарда кубометров – это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году – 149,2 миллиарда кубометров). Рост, по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, – на 15,3% или на 19,3 миллиарда кубометров", – указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 138,3%), Германию (на 33,2%), Италию (на 14,2%), Румынию (на 305,6%), Сербию (на 125,2%), Польшу (на 11,2%), Болгарию (на 52,5%), Грецию (на 10,8%), Финляндию (на 17,5%)."Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" после завершения плановых работ, проводившихся с 22 по 29 сентября, продолжают увеличиваться", – также говорится в сообщении.
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экономика, газпром, сила сибири (газопровод), россия
13:14 01.10.2021
 
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос до 145,8 миллиарда кубов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении компании.
"Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 145,8 миллиарда кубометров – это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году – 149,2 миллиарда кубометров). Рост, по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, – на 15,3% или на 19,3 миллиарда кубометров", – указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 138,3%), Германию (на 33,2%), Италию (на 14,2%), Румынию (на 305,6%), Сербию (на 125,2%), Польшу (на 11,2%), Болгарию (на 52,5%), Грецию (на 10,8%), Финляндию (на 17,5%).
"Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" после завершения плановых работ, проводившихся с 22 по 29 сентября, продолжают увеличиваться", – также говорится в сообщении.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
11:06
Цена на газ в Европе приблизилась к 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов
 
ЭкономикаГазпромСила Сибири (газопровод)Россия
 
 
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