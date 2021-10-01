12:54 01.10.2021 (обновлено: 13:08 01.10.2021)
Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
Песков не увидел нарушений в прекращении транзита российского газа в Венгрию через Украину
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия полностью выполняет все свои обязательства, предусмотренные действующими газовыми контрактами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.
"Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующим контрактами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не нарушают ли поставки Венгрией договоренности о сохранении украинского транзита.
"Претензии к России были и будут, большая часть этих претензий, как мы знаем, достаточно политизирована, но главное в этой ситуации, что мы последовательно остаемся верны нашим обязательствам", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не видит ли Кремль рисков в том, что из-за этой ситуации могут возникнуть проблемы с проектом "Северный поток — 2".
МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.