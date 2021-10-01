https://ria.ru/20211001/gaz-1752648979.html

Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину

Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину - РИА Новости, 01.10.2021

Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину

Россия полностью выполняет все свои обязательства, предусмотренные действующими газовыми контрактами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:54

2021-10-01T12:54

2021-10-01T13:08

экономика

украина

венгрия

дмитрий песков

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/38/1561073870_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_15bfbb0d03312f5802d7c39da8558e06.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия полностью выполняет все свои обязательства, предусмотренные действующими газовыми контрактами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию."Претензии к России были и будут, большая часть этих претензий, как мы знаем, достаточно политизирована, но главное в этой ситуации, что мы последовательно остаемся верны нашим обязательствам", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не видит ли Кремль рисков в том, что из-за этой ситуации могут возникнуть проблемы с проектом "Северный поток — 2".МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.

https://ria.ru/20211001/naftogaz-1752650090.html

украина

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, венгрия, дмитрий песков, газпром, россия