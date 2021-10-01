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В Германии осудили план Меркель отказаться от российского газа
В Германии план Меркель об отказе от российского газа сочли нереализуемым - РИА Новости, 01.10.2021
В Германии осудили план Меркель отказаться от российского газа
Призывы немецких политиков стать CO2-нейтральными основаны на непроработанных климатических стратегиях. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал депутат от... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:22
2021-10-01T12:49
в мире
германия
ангела меркель
альтернатива для германии (партия)
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Призывы немецких политиков стать CO2-нейтральными основаны на непроработанных климатических стратегиях. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал депутат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ян Нольте.Так он прокомментировал заявление Ангелы Меркель, сделанное во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в августе этого года. По мнению канцлера, страна сможет сократить зависимость от российского газа к 2045 году.Депутат уверен, что Германии нужно голубое топливо, а также атом и уголь. Он не исключает, что когда-нибудь появятся источники, которые смогут их заменить, но сейчас инициативы сторонников зеленой энергетики больше похожи на акционизм.Политик надеется, что запуск "Северного потока — 2" все же поспособствует падению стоимости газа и улучшит отношения между Россией и Германией."Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько недель. Месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF немного превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на последних торгах достигла рекордной отметки в 1199,4 доллара.
https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html
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в мире, германия, ангела меркель, альтернатива для германии (партия), северный поток — 2, россия
09:22 01.10.2021 (обновлено: 12:49 01.10.2021)
 
В Германии план Меркель об отказе от российского газа сочли нереализуемым

Депутат от АдГ Нольте: план Меркель об отказе от российского газа нереализуем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Призывы немецких политиков стать CO2-нейтральными основаны на непроработанных климатических стратегиях. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал депутат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ян Нольте.
Так он прокомментировал заявление Ангелы Меркель, сделанное во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в августе этого года. По мнению канцлера, страна сможет сократить зависимость от российского газа к 2045 году.
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Депутат уверен, что Германии нужно голубое топливо, а также атом и уголь. Он не исключает, что когда-нибудь появятся источники, которые смогут их заменить, но сейчас инициативы сторонников зеленой энергетики больше похожи на акционизм.

"Они не объясняют, как именно это будет происходить, как ФРГ сможет обеспечивать энергоснабжение и как повышение цен на энергоносители будет способствовать понижению температуры", — отметил Нольте.

Политик надеется, что запуск "Северного потока — 2" все же поспособствует падению стоимости газа и улучшит отношения между Россией и Германией.
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Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько недель. Месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF немного превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на последних торгах достигла рекордной отметки в 1199,4 доллара.
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В миреГерманияАнгела МеркельАльтернатива для Германии (партия)Северный поток — 2Россия
 
 
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