https://ria.ru/20211001/gaz-1752607573.html

В Германии осудили план Меркель отказаться от российского газа

В Германии план Меркель об отказе от российского газа сочли нереализуемым - РИА Новости, 01.10.2021

В Германии осудили план Меркель отказаться от российского газа

Призывы немецких политиков стать CO2-нейтральными основаны на непроработанных климатических стратегиях. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал депутат от... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T09:22

2021-10-01T09:22

2021-10-01T12:49

в мире

германия

ангела меркель

альтернатива для германии (партия)

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Призывы немецких политиков стать CO2-нейтральными основаны на непроработанных климатических стратегиях. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал депутат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ян Нольте.Так он прокомментировал заявление Ангелы Меркель, сделанное во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в августе этого года. По мнению канцлера, страна сможет сократить зависимость от российского газа к 2045 году.Депутат уверен, что Германии нужно голубое топливо, а также атом и уголь. Он не исключает, что когда-нибудь появятся источники, которые смогут их заменить, но сейчас инициативы сторонников зеленой энергетики больше похожи на акционизм.Политик надеется, что запуск "Северного потока — 2" все же поспособствует падению стоимости газа и улучшит отношения между Россией и Германией."Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько недель. Месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF немного превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на последних торгах достигла рекордной отметки в 1199,4 доллара.

https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html

https://ria.ru/20210927/sholts-1751984005.html

https://ria.ru/20210930/gaz-1752421188.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ангела меркель, альтернатива для германии (партия), северный поток — 2, россия