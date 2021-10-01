В Германии осудили план Меркель отказаться от российского газа

09:22 01.10.2021 (обновлено: 12:49 01.10.2021)
В Германии план Меркель об отказе от российского газа сочли нереализуемым
Депутат от АдГ Нольте: план Меркель об отказе от российского газа нереализуем
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Призывы немецких политиков стать CO2-нейтральными основаны на непроработанных климатических стратегиях. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал депутат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ян Нольте.
Так он прокомментировал заявление Ангелы Меркель, сделанное во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в августе этого года. По мнению канцлера, страна сможет сократить зависимость от российского газа к 2045 году.
Депутат уверен, что Германии нужно голубое топливо, а также атом и уголь. Он не исключает, что когда-нибудь появятся источники, которые смогут их заменить, но сейчас инициативы сторонников зеленой энергетики больше похожи на акционизм.
"Они не объясняют, как именно это будет происходить, как ФРГ сможет обеспечивать энергоснабжение и как повышение цен на энергоносители будет способствовать понижению температуры", — отметил Нольте.
Политик надеется, что запуск "Северного потока — 2" все же поспособствует падению стоимости газа и улучшит отношения между Россией и Германией.
27 сентября, 13:03Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько недель. Месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF немного превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на последних торгах достигла рекордной отметки в 1199,4 доллара.