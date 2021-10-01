https://ria.ru/20211001/furgal-1752713105.html
СК попросил ограничить Фургалу время на ознакомление с делом
СК попросил ограничить Фургалу время на ознакомление с делом - РИА Новости, 01.10.2021
СК попросил ограничить Фургалу время на ознакомление с делом
Следствие просит установить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, срок до 15 октября для ознакомления с... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:22
2021-10-01T17:22
2021-10-01T17:22
происшествия
хабаровский край
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следствие просит установить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, срок до 15 октября для ознакомления с материалами дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступило ходатайство следователя об установлении определённого срока для ознакомления с материалами уголовного дела Фургалу и его защитникам. Следствие просит установить срок ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября", - сказала пресс-секретарь.Она уточнила, что суд рассмотрит это ходатайство 4 октября.Сегодня Мосгорсуд продлил срок ареста экс-губернатору до 7 декабря.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210729/furgal-1743451457.html
https://ria.ru/20210813/otkaz-1745607615.html
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происшествия, хабаровский край, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, уголовное дело сергея фургала
СК попросил ограничить Фургалу время на ознакомление с делом
СК попросил ограничить экс-губернатору Фургалу время на ознакомление с делом до 15 октября
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Следствие просит установить бывшему губернатору Хабаровского края
Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, срок до 15 октября для ознакомления с материалами дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы
.
"В суд поступило ходатайство следователя об установлении определённого срока для ознакомления с материалами уголовного дела Фургалу и его защитникам. Следствие просит установить срок ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября", - сказала пресс-секретарь.
Она уточнила, что суд рассмотрит это ходатайство 4 октября.
Сегодня Мосгорсуд продлил срок ареста экс-губернатору до 7 декабря.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.