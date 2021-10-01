Парламентарии на форуме в Якутии обсудили проблемы глобального потепления
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В рамках III Международного форума "Северный форум по устойчивому развитию" в городе Якутске прошла парламентская сессия "Изменение климата: законодательные основы адаптационных мер в устойчивом развитии", сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха.
В работе сессии приняли участие сенаторы РФ, депутаты Госдумы, депутаты заксобраний субъектов России, представители ООН и Арктического Совета, представители научных учреждений, органов местного самоуправления, эксперты.
"Именно в Арктике, именно у нас в Якутии мы чувствуем, что климат особенно сильно меняется. За последние 50 лет рост температуры в различных частях Арктики составил до 4°C. Впечатляет снижение общей площади арктических льдов – если оно насчитывало с 7,5 миллиона квадратных километров в конце 1970-х годов, то сейчас достигает 4,3 миллиона квадратных километров", - сообщил председатель парламента Якутии Алексей Еремеев, слова которого приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что деградация мерзлоты представляет большую опасность для расположенных в районах Крайнего Севера сооружений – дорог, нефте- и газопроводов, резервуаров, площадок нефтегазопромысловых объектов, зданий и других объектов.
"Данные научных наблюдений, информация о нынешнем и будущем ущербе от изменения климата требуют ответственных подходов к подготовке и принятию адаптационного законодательства, которое должно способствовать подготовке страны, регионов, хозяйствующих субъектов и населения к изменениям климата, возможно к неблагоприятным изменениям", - сказал Еремеев.
Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, в свою очередь, напомнил, что Россия последовательно выполняет все взятые на себя международные обязательства в рамках Парижского соглашения по климату. Госдумой в июле 2021 года принят закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", который, в частности, направлен на защиту отечественных предприятий и экспортёров от рисков в связи с введением углеродного сбора.
Парламент Якутии также разработал проект федзакона о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты. Законопроект с 2018 года уже прошел ряд экспертных заключений.
Как отметил председатель посткомитета Госсобрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, принятие специального федерального закона позволит комплексно решить все проблемы, связанные с фактором мерзлоты, разработать подзаконные нормативные акты, позволяющие обеспечить сохранность и рациональное использование вечной мерзлоты, тем самым сберечь окружающую среду, объекты инфраструктуры, социальные и производственные объекты и как следствие, предотвратить огромнейшие затраты государственного бюджета и убытки народному хозяйству в целом.