Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20211001/forum-1752645059.html
Парламентарии на форуме в Якутии обсудили проблемы глобального потепления
Парламентарии на форуме в Якутии обсудили проблемы глобального потепления - РИА Новости, 01.10.2021
Парламентарии на форуме в Якутии обсудили проблемы глобального потепления
В рамках III Международного форума "Северный форум по устойчивому развитию" в городе Якутске прошла парламентская сессия "Изменение климата: законодательные... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:38
2021-10-01T12:38
республика саха (якутия)
арктический совет
арктика
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В рамках III Международного форума "Северный форум по устойчивому развитию" в городе Якутске прошла парламентская сессия "Изменение климата: законодательные основы адаптационных мер в устойчивом развитии", сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха.В работе сессии приняли участие сенаторы РФ, депутаты Госдумы, депутаты заксобраний субъектов России, представители ООН и Арктического Совета, представители научных учреждений, органов местного самоуправления, эксперты."Именно в Арктике, именно у нас в Якутии мы чувствуем, что климат особенно сильно меняется. За последние 50 лет рост температуры в различных частях Арктики составил до 4°C. Впечатляет снижение общей площади арктических льдов – если оно насчитывало с 7,5 миллиона квадратных километров в конце 1970-х годов, то сейчас достигает 4,3 миллиона квадратных километров", - сообщил председатель парламента Якутии Алексей Еремеев, слова которого приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что деградация мерзлоты представляет большую опасность для расположенных в районах Крайнего Севера сооружений – дорог, нефте- и газопроводов, резервуаров, площадок нефтегазопромысловых объектов, зданий и других объектов.Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, в свою очередь, напомнил, что Россия последовательно выполняет все взятые на себя международные обязательства в рамках Парижского соглашения по климату. Госдумой в июле 2021 года принят закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", который, в частности, направлен на защиту отечественных предприятий и экспортёров от рисков в связи с введением углеродного сбора.Парламент Якутии также разработал проект федзакона о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты. Законопроект с 2018 года уже прошел ряд экспертных заключений.Как отметил председатель посткомитета Госсобрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, принятие специального федерального закона позволит комплексно решить все проблемы, связанные с фактором мерзлоты, разработать подзаконные нормативные акты, позволяющие обеспечить сохранность и рациональное использование вечной мерзлоты, тем самым сберечь окружающую среду, объекты инфраструктуры, социальные и производственные объекты и как следствие, предотвратить огромнейшие затраты государственного бюджета и убытки народному хозяйству в целом.
https://ria.ru/20210818/deti-1746165247.html
арктика
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арктический совет, арктика, дальний восток
12:38 01.10.2021
 

Парламентарии на форуме в Якутии обсудили проблемы глобального потепления

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В рамках III Международного форума "Северный форум по устойчивому развитию" в городе Якутске прошла парламентская сессия "Изменение климата: законодательные основы адаптационных мер в устойчивом развитии", сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха.
В работе сессии приняли участие сенаторы РФ, депутаты Госдумы, депутаты заксобраний субъектов России, представители ООН и Арктического Совета, представители научных учреждений, органов местного самоуправления, эксперты.
"Именно в Арктике, именно у нас в Якутии мы чувствуем, что климат особенно сильно меняется. За последние 50 лет рост температуры в различных частях Арктики составил до 4°C. Впечатляет снижение общей площади арктических льдов – если оно насчитывало с 7,5 миллиона квадратных километров в конце 1970-х годов, то сейчас достигает 4,3 миллиона квадратных километров", - сообщил председатель парламента Якутии Алексей Еремеев, слова которого приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что деградация мерзлоты представляет большую опасность для расположенных в районах Крайнего Севера сооружений – дорог, нефте- и газопроводов, резервуаров, площадок нефтегазопромысловых объектов, зданий и других объектов.
"Данные научных наблюдений, информация о нынешнем и будущем ущербе от изменения климата требуют ответственных подходов к подготовке и принятию адаптационного законодательства, которое должно способствовать подготовке страны, регионов, хозяйствующих субъектов и населения к изменениям климата, возможно к неблагоприятным изменениям", - сказал Еремеев.
Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, в свою очередь, напомнил, что Россия последовательно выполняет все взятые на себя международные обязательства в рамках Парижского соглашения по климату. Госдумой в июле 2021 года принят закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", который, в частности, направлен на защиту отечественных предприятий и экспортёров от рисков в связи с введением углеродного сбора.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 08:17Распространение коронавируса
В Якутии впервые зафиксировали тяжелые случаи COVID-19 у детей
Парламент Якутии также разработал проект федзакона о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты. Законопроект с 2018 года уже прошел ряд экспертных заключений.
Как отметил председатель посткомитета Госсобрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, принятие специального федерального закона позволит комплексно решить все проблемы, связанные с фактором мерзлоты, разработать подзаконные нормативные акты, позволяющие обеспечить сохранность и рациональное использование вечной мерзлоты, тем самым сберечь окружающую среду, объекты инфраструктуры, социальные и производственные объекты и как следствие, предотвратить огромнейшие затраты государственного бюджета и убытки народному хозяйству в целом.
 
Республика Саха (Якутия)Арктический советАрктикаДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Путин направил приветствие участникам чемпионата по программированию
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
12:51Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
12:45Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков
12:44Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
12:41Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
12:40Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
12:39Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
Лента новостейМолния