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Сезон работы фонтанов завершился в Москве
Сезон работы фонтанов завершился в Москве - РИА Новости, 01.10.2021
Сезон работы фонтанов завершился в Москве
Сезон работы фонтанов завершился в Москве, началась их консервация на зимний период, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:33
2021-10-01T16:33
2021-10-01T16:33
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сезон работы фонтанов завершился в Москве, началась их консервация на зимний период, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."На календаре 1 октября, а это значит, что завершился сезон фонтанов. Теперь нашим специалистам предстоят работы по консервации сооружений на зимний период. Сегодня подготовим к зиме фонтан у Большого театра: сольем воду, промоем чаши и вазы фонтана моющими средствами, демонтируем фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы", - говорится в сообщении.Отмечается, что до конца месяца подобные работы проведут на других фонтанах столицы.
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москва, городское хозяйство москвы