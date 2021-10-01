https://ria.ru/20211001/fontany-1752700210.html

Сезон работы фонтанов завершился в Москве

Сезон работы фонтанов завершился в Москве - РИА Новости, 01.10.2021

Сезон работы фонтанов завершился в Москве

Сезон работы фонтанов завершился в Москве, началась их консервация на зимний период, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:33

2021-10-01T16:33

2021-10-01T16:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570664810_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_1ec5a479e2c29646bc027fdc72778be7.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сезон работы фонтанов завершился в Москве, началась их консервация на зимний период, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."На календаре 1 октября, а это значит, что завершился сезон фонтанов. Теперь нашим специалистам предстоят работы по консервации сооружений на зимний период. Сегодня подготовим к зиме фонтан у Большого театра: сольем воду, промоем чаши и вазы фонтана моющими средствами, демонтируем фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы", - говорится в сообщении.Отмечается, что до конца месяца подобные работы проведут на других фонтанах столицы.

https://ria.ru/20210603/fontany-1735408874.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы