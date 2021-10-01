https://ria.ru/20211001/evakuatsiya-1752640984.html
В Красноярске эвакуировали техникум из-за угрозы теракта
В Красноярске эвакуировали техникум из-за угрозы теракта - РИА Новости, 01.10.2021
В Красноярске эвакуировали техникум из-за угрозы теракта
Почти тысячу человек эвакуировали утром из политехнического техникума в Красноярске из-за сообщения об угрозе, рассказали РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:21
2021-10-01T12:21
2021-10-01T12:21
происшествия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 1 окт - РИА Новости. Почти тысячу человек эвакуировали утром из политехнического техникума в Красноярске из-за сообщения об угрозе, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона."На страницу учебного заведения в социальной сети "ВКонтакте" пришло сообщение... о том, что в техникуме готовится террористический акт", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о потенциальной угрозе пришла к правоохранителям от руководства учебного заведения, администрация техникума приняла решение очистить помещение."Из здания учебного заведения было эвакуировано около тысячи человек", - добавил он. Проверка не выявила угрозы, сообщение оказалось ложным, и люди вернулись в здание, заявил собеседник агентства.В силовых структурах региона ситуацию не комментируют.
https://ria.ru/20210930/ugroza-1752544344.html
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происшествия, красноярск, красноярский край
В Красноярске эвакуировали техникум из-за угрозы теракта
В Красноярске эвакуировали политехнический техникум из-за сообщения о подготовке теракта
КРАСНОЯРСК, 1 окт - РИА Новости.
Почти тысячу человек эвакуировали утром из политехнического техникума в Красноярске
из-за сообщения об угрозе, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона.
"На страницу учебного заведения в социальной сети "ВКонтакте" пришло сообщение... о том, что в техникуме готовится террористический акт", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о потенциальной угрозе пришла к правоохранителям от руководства учебного заведения, администрация техникума приняла решение очистить помещение.
"Из здания учебного заведения было эвакуировано около тысячи человек", - добавил он. Проверка не выявила угрозы, сообщение оказалось ложным, и люди вернулись в здание, заявил собеседник агентства.
В силовых структурах региона ситуацию не комментируют.