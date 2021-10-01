https://ria.ru/20211001/evakuatsiya-1752640984.html

В Красноярске эвакуировали техникум из-за угрозы теракта

В Красноярске эвакуировали техникум из-за угрозы теракта - РИА Новости, 01.10.2021

В Красноярске эвакуировали техникум из-за угрозы теракта

Почти тысячу человек эвакуировали утром из политехнического техникума в Красноярске из-за сообщения об угрозе, рассказали РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:21

2021-10-01T12:21

2021-10-01T12:21

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 1 окт - РИА Новости. Почти тысячу человек эвакуировали утром из политехнического техникума в Красноярске из-за сообщения об угрозе, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона."На страницу учебного заведения в социальной сети "ВКонтакте" пришло сообщение... о том, что в техникуме готовится террористический акт", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о потенциальной угрозе пришла к правоохранителям от руководства учебного заведения, администрация техникума приняла решение очистить помещение."Из здания учебного заведения было эвакуировано около тысячи человек", - добавил он. Проверка не выявила угрозы, сообщение оказалось ложным, и люди вернулись в здание, заявил собеседник агентства.В силовых структурах региона ситуацию не комментируют.

https://ria.ru/20210930/ugroza-1752544344.html

https://ria.ru/20210927/ugrozy-1752080499.html

красноярск

красноярский край

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2021

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происшествия, красноярск, красноярский край