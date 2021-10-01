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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211001/enkanto-1752453468.html
Disney представил трейлер нового мультфильма "Энканто"
Disney представил трейлер нового мультфильма "Энканто" - РИА Новости, 01.10.2021
Disney представил трейлер нового мультфильма "Энканто"
На YouTube-канале "Disney Россия" опубликовали русскоязычный трейлер нового анимационного фильма "Энканто". РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:12
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На YouTube-канале "Disney Россия" опубликовали русскоязычный трейлер нового анимационного фильма "Энканто".В мультфильме рассказывают о необычной семье Мадригал, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Так сложилось, что каждый ребенок в этой семье наделен уникальным магическими способностями, например, суперсилой, умением исцелять или понимать животных. Не повезло только Мирабель — ей дара не досталось.Но когда она обнаруживает, что магия в Энканто оказывается на грани исчезновения, Мирабель решает, что она единственная надежда ее семьи и отправляется в опасное путешествие. Режиссеры мультфильма — Байрон Ховард и Джаред Буш, которые ранее создали "Зверополис" (2016).В российских кинотеатрах "Энканто" выйдет 25 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , колумбия, walt disney animation studios
07:12 01.10.2021 (обновлено: 07:27 01.10.2021)
 

Disney представил трейлер нового мультфильма "Энканто"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На YouTube-канале "Disney Россия" опубликовали русскоязычный трейлер нового анимационного фильма "Энканто".
В мультфильме рассказывают о необычной семье Мадригал, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Так сложилось, что каждый ребенок в этой семье наделен уникальным магическими способностями, например, суперсилой, умением исцелять или понимать животных. Не повезло только Мирабель — ей дара не досталось.
Но когда она обнаруживает, что магия в Энканто оказывается на грани исчезновения, Мирабель решает, что она единственная надежда ее семьи и отправляется в опасное путешествие.
Режиссеры мультфильма — Байрон Ховард и Джаред Буш, которые ранее создали "Зверополис" (2016).
В российских кинотеатрах "Энканто" выйдет 25 ноября.
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